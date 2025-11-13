< sekcia Zahraničie
Od série teroristických útokov v Paríži uplynulo desať rokov
Francúzsko sa v tom čase ešte stále spamätávalo z januárového útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo.
Paríž/Bratislava 13. novembra (TASR) - Od najtragickejších teroristických útokov v novodobých dejinách Francúzska uplynie vo štvrtok 13. novembra desať rokov. Séria vražedných akcií, ktoré v Paríži spáchali tri teroristické komandá Islamského štátu (IS), si vyžiadala 130 mŕtvych a niekoľko stoviek zranených.
Francúzsko sa v tom čase ešte stále spamätávalo z januárového útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo. Na atak 13. novembra 2015 si teroristi vybrali niekoľko cieľov - futbalový štadión, koncertnú sálu Bataclan a strieľali aj na ulici. Sedem teroristov zomrelo počas útokov a jediného, ktorý prežil, odsúdili v roku 2022 na doživotie. Vtedajší prezident Francois Hollande označil útoky za „vojnový akt“ a vyhlásil trojdňový štátny smútok.
Atentátnici útočili vo francúzskej metropole celkovo na šiestich miestach - pred Stade de France, na križovatke ulíc Rue Bichat a Rue Alibert (bar Le Carillon, kambodžská reštaurácia Le Petit Cambodge), na ulici Rue de la Fontaine-au-Roi (terasa talianskej reštaurácie La Casa Nostra), na ulici Rue de Charonne (terasa reštaurácie La Belle Équipe), na ulici Boulevard Voltaire (terasa kaviarne Comptoir Voltaire) a v koncertnej sále Bataclan.
Útoky sa začali o 21.20 h, keď sa samovražednému atentátnikovi nepodarilo dostať sa s platným lístkom na národný štadión na predmestí Saint-Denis, kde sa hral prípravný futbalový zápas medzi Francúzskom a Nemeckom. Útočník sa odpálil pred štadiónom a zabil jedného okoloidúceho. Neskôr nasledovali ďalšie dve explózie. Zápas sledoval aj vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande, ktorého po prvých výbuchoch evakuovali.
Jedno z kománd strieľalo do ľudí na terasách barov a reštaurácií v 10. a 11. parížskom obvode, vo štvrtiach v blízkosti koncertnej sály Bataclan, pričom zomrelo 39 ľudí.
K prestrelke došlo v bare Le Carillon, kambodžskej reštaurácii Le Petit Cambodge, na terase talianskej reštaurácie La Casa Nostra a na terase reštaurácie La Belle Équipe. Samovražedný atentátnik sa odpálil pred kaviarňou Comptoir Voltaire, pričom zranil niekoľko osôb, z toho jednu ťažko.
Najviac obetí si vyžiadal útok počas koncertu v sále Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Vystupovala tam americká rocková kapela Eagles of Death Metal pred vypredaným hľadiskom s kapacitou zhruba 1500 divákov. Do budovy o približne 21.40 h prenikli traja teroristi, ktorí zabili desiatky ľudí a ďalšie desiatky osôb zobrali ako rukojemníkov. Rukojemnícku drámu neskôr ukončila polícia.
K teroristickým útokom vo francúzskej metropole sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Útoky odôvodnila ako odvetu za politiku Francúzska na Blízkom východe a jeho vojenskú angažovanosť v Iraku a Sýrii, ako aj za urážky proroka Mohameda.
Za hlavného organizátora útokov je označovaný Belgičan marockého pôvodu Abdelhamid Abaaoud, ktorý zahynul päť dní po útokoch pri policajnom zásahu na parížskom predmestí Saint-Denis.
Jediný preživší terorista z parížskych útokov je Francúz Salah Abdeslam, syn marockých prisťahovalcov, ktorého zatkla belgická polícia o necelého pol roka v Bruseli, krátko pred teroristickými útokmi v belgickej metropole, ktoré si vyžiadali 32 mŕtvych a do ktorých bol Abdeslam podľa belgických vyšetrovateľov tiež zapojený. Abdeslam podľa vyšetrovateľov hral v príprave a vykonaní parížskych atentátov kľúčovú úlohu.
Francúzska prokuratúra špecializujúca sa na boj s terorizmom (PNAT) obžalovala v súvislosti s touto sériou koordinovaných teroristických útokov v Paríži 20 osôb. Najväčší proces v modernej histórii Francúzska sa začal v špeciálne vybudovanej súdnej sieni 8. septembra 2021. Po niekoľkých mesiacoch pojednávania osobitný porotný súd v Paríži odsúdil Salaha Abdeslama na doživotné väzenie.
Okrem Abdeslama súd uznal za vinných aj ďalších 19 spoluobvinených. Ich tresty sa pohybovali od dvoch rokov odňatia slobody až po doživotie.
Na súde bolo počas čítania verdiktu prítomných 14 obžalovaných vrátane Abdeslama. Zo zvyšných šiestich bol podľa odhadov nažive len jeden muž, ktorý bol v tom čase v tureckom väzení. Ostatní už zrejme prišli o život v Sýrii a Iraku.
Pri príležitosti prvého výročia útokov odhalili pamätné tabule na šiestich miestach vo francúzskej metropole, kde útočili teroristi. Prvú odhalili na národnom štadióne Stade de France, kde sa odpálili traja samovražední útočníci. Na tabuli je meno okoloidúceho, ktorý zahynul počas výbuchu.
Koncertnú sálu Bataclan otvorilo rok po útoku vystúpenie britského speváka Stinga. Na hodinový koncert boli pozvaní ľudia, ktorí masaker v klube pred rokom prežili, i pozostalí po obetiach. Prítomných bolo aj mnoho politikov. Sála, ktorá má kapacitu pre 1497 ľudí, bola plná. Časť lístkov, ktorá išla do voľného predaja, sa rozchytala v priebehu necelej hodiny. Peniaze zo vstupeniek išli pre dve združenia na podporu obetí parížskych útokov. Svojho honoráru v ich prospech sa vzdali aj účinkujúci. Koncert i prípravy naň sprevádzali veľmi prísne bezpečnostné opatrenia.
Pred štyrmi rokmi vznikol dokumentárny film o teroristických útokoch v Paríži s názvom Tiene Bataclanu. Prostredníctvom svedkov a preživších hľadá odpovede na to, či bolo možné týmto útokom predísť a či mohli európske tajné služby a politici urobiť viac, aby takémuto útoku zabránili.
