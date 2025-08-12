< sekcia Zahraničie
Od Starmerovho nástupu prišlo do Británie viac ako 50.000 migrantov
V pondelok ho však prekročilo ďalších 474 ľudí, čím sa celkový počet od Starmerovho nástupu k moci 5. júla 2024 zvýšil na 50.271.
Autor TASR
Londýn 12. augusta (TASR) - Viac ako 50.000 ľudí preplávalo Lamanšský prieliv na malých lodiach z Francúzska do Spojeného kráľovstva od júla minulého roka, keď sa Keir Starmer stal britským premiérom. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených v utorok, píše TASR podľa agentúry AFP.
Starmer vo svojej predvolebnej kampani sľuboval „rozbitie (prevádzačských) gangov“, ktoré poskytujú migrantom lode na plavbu cez Lamanšský prieliv, pripomína AFP.
V pondelok ho však prekročilo ďalších 474 ľudí, čím sa celkový počet od Starmerovho nástupu k moci 5. júla 2024 zvýšil na 50.271. Len v tomto roku sa do Británie z Francúzska dostalo viac ako 27.000 migrantov.
Líderka britskej opozície a šéfka Konzervatívnej strany Kemi Badenochová v utorok vyhlásila, že ak by bola pri moci ona, prekračovanie prielivu by urýchlene zastavila. „V prvom rade zabrániť ľuďom, aby sem prichádzali – ak si budú myslieť, že ich pošlú do Rwandy a nedostanú sa sem, nedostanú zadarmo hotel, nedostanú dávky, tak sem neprídu,“ uviedla Badenochová.
Starmer spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom minulý mesiac predstavil iniciatívu „jeden sem, jeden tam“. Ide o dohodu, na základe ktorej bude Francúzsko prijímať osoby bez dokladov, ktoré sa dostali do Británie malými plavidlami. Spojené kráľovstvo sa výmenou za to zaviazalo prijať rovnaký počet žiadateľov o azyl, ktorí majú v Británii rodinné väzby.
Podľa AFP Starmer neozrejmil, koľko ľudí by takto mohlo byť vrátených do Francúzska, no mediálne správy naznačujú, že by to mohlo spočiatku byť okolo 50 osôb týždenne. Londýn vo štvrtok oznámil, že na základe tejto iniciatívy zadržal prvých migrantov.
