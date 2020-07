EÚ a Čierna Hora od dnes spolupracujú na hraniciach

Brusel 1. júla (TASR) – Európska komisia dnes pripomenula, že od 1. júla vstupuje do platnosti dohoda o štatúte spolupráce na hraniciach medzi Európskou úniou a Čiernou Horou.



Táto dohoda umožní Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) podnikať s touto západobalkánskou krajinou spoločné operácie a v prípade potreby nasadzovať tímy príslušníkov pohraničnej stráže a odborníkov na hraniciach medzi Čiernou Horou a EÚ.



Čierna Hora zostáva aj naďalej zodpovedná za ochranu svojich hraníc, agentúra Frontex je však schopná poskytnúť jej technickú a operačnú podporu.



Mnohonárodné tímy Frontexu budú napríklad schopné pomáhať čiernohorskej pohraničnej stráži pri vykonávaní hraničných kontrol na hraničných priechodoch a pri predchádzaní neoprávneným vstupom.



Všetky operácie a nasadzovania na spoločných hraniciach sa budú vykonávať po dohode a so súhlasom čiernohorských orgánov. Dohoda ustanovuje aj potrebné záruky na zabezpečenie úplného dodržiavania základných ľudských práv počas týchto operácií.



Prvá operácia agentúry Frontex v krajine mimo Európskej únie sa začala v máji 2019 v Albánsku. Podobné dohody už Únia parafovala so Severným Macedónskom (júl 2018) a Bosnou a Hercegovinou (január 2019) a podpísala so Srbskom (november 2019).



Posilnená spolupráca medzi EÚ a krajinami západného Balkánu prispeje k lepšiemu riadeniu nelegálnej migrácie a k zvýšeniu bezpečnosti na vonkajších hraniciach Únie.