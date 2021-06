Od štvrtka už úplne skončí v Česku povinnosť nosenia rúšok vonku

Praha 28. júna (TASR) - Na území Česka prestane od štvrtka 1. júla úplne platiť povinnosť nosiť vonku respirátory, respektíve rúška. Ľudia ich však naďalej budú musieť mať nasadené vo vnútorných priestoroch. Po rokovaní vlády to v pondelok oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



"Rušíme povinnosť nosenia rúšok, respektíve respirátorov, vonku, zostanú len vo vnútorných priestoroch," uviedol minister, ktorého citoval portál Novinky.cz.



Vonku bude od júla ochrana dýchacích ciest potrebná len tam, kde bude naraz viac než 30 ľudí.



Respirátory sa po novom budú musieť naďalej nosiť napríklad v MHD či v obchodoch, kde zrejme ešte dlhší čas ostanú, približujú Novinky.cz. Česká ministerka financií Alena Schillerová totiž v pondelok informovala, že vláda rozhodla o predĺžení odpustenia DPH pre respirátory triedy FFP2 a vyššej, a to po dobu letných prázdnin od 1.7. do 31.8. 2021.



"Počítame s tým, že nosenie respirátorov v MHD a vo verejných priestoroch zatiaľ bude pokračovať. Odpustenie dane pomôže zabezpečiť (ich) cenovú dostupnosť pre všetkých," uviedla Schillerová na Twitteri.