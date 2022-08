Od štvrtka začal platiť zákaz dovozu ruského uhlia do EÚ

Brusel 11. augusta (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) už nemôžu dovážať uhlie z Ruska. O polnoci zo stredy na štvrtok sa totiž skončilo prechodné obdobie a začalo platiť embargo na import ruského uhlia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Embargo bolo súčasťou piateho balíka sankcií schváleného v apríli a plne vstúpilo do platnosti od štvrtka. Členské štáty EÚ sa dohodli na prechodnom období v dĺžke 120 dní, aby sa firmy z odvetvia mohli na to pripraviť. Cieľom embarga je oslabenie ekonomiky Ruska, ktoré vedie útočnú vojnu na Ukrajine.



Európska komisia (EK) v apríli uviedla, že embargo na dovoz uhlia môže Rusko stáť 8 miliárd eur ročne. Nemecký zväz dovozcov uhlia VdKi aj napriek embargu nepočíta s tým, že by v Európe mohol byť s uhlím problém, keďže na svetovom trhu je k dispozícii. Hlavnými dodávateľmi sú teraz Spojené štáty, Južná Afrika, Austrália, Indonézia a Kolumbia.



Zákaz dovozu uhlia bol prvou sankciou, ktorá sa dotkla dodávok energií. EÚ neskôr v snahe zvýšenia tlaku na Moskvu schválila aj zákaz dovozu ruskej ropy, ktorý začne platiť na konci roka. Výnimku majú krajiny vysoko závislé od dodávok cez ropovody, ako Maďarsko a Slovensko.