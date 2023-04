Od teroristického útoku počas Bostonského maratónu uplynulo 10 rokov

Boston 15. apríla (TASR) - Išlo o najkrvavejší teroristický útok v Spojených štátoch od 11. septembra 2001. Vyžiadal si troch mŕtvych a viac ako 260 zranených. Najstarší maratón na svete, ktorý sa koná v Bostone od roku 1897, si zvolili za terč útoku bratia Džochar a Tamerlan Carnajevovci, pochádzajúci z čečenskej rodiny žijúcej od roku 2001 v USA. V sobotu 15. apríla uplynie od tejto tragédie 10 rokov.



Približne 27.000 nič netušiacich bežcov sa postavilo 15. apríla 2013 v Bostone na štart jedného z najprestížnejších maratónov, ktorý sa zmenil doslova na "apokalypsu". O 14.49 h. miestneho času (20.49 h. SELČ) explodovali v cieli bostonského maratónu s odstupom 12 sekúnd dve bomby. Išlo o podomácky vyrobené bomby, ktoré boli ukryté v čiernych vreciach zhruba 100 metrov od seba.



Nálože tvorili tlakové hrnce obsahujúce veľké množstvo guľkových ložísk a klincov so zámerom zasiahnuť čo najviac ľudí. Vybuchli zhruba dve hodiny po tom, keď cieľovou páskou prebehol víťaz. V dôsledku explózií zomreli traja ľudia, vrátane najmladšej obete - osemročného chlapca; 264 osôb bolo zranených.



Na súpiske Bostonského maratónu bolo aj sedem slovenských bežcov - všetci vyviazli bez zranení, pričom väčšina z nich dobehla do cieľa ešte predtým, ako došlo k výbuchom.



Obrovské šťastie mal český maratónec Mario Junek, pretože sa nachádzal iba sto metrov od explózie, ale vyviazol bez ujmy na zdraví. "Lietali ohrady, drevo z tribún a bohužiaľ, zbadal som aj ľudské končatiny. V tom šoku som určite videl tak päť až desať zranených. Bolo to hrozné. Všade bol dym. Ľahol som si na zem a radšej počkal," opísal tragédiu pre Českú televíziu maratónec Junek.



Podľa vyšetrovateľov teroristické útoky naplánovali a uskutočnili bratia čečenského pôvodu Džochar a Tamerlan Carnajevovci. Vtedy 19-ročného Džochara zatkli štyri dni po teroristickom čine ťažko zraneného na predmestí Bostonu; o šesť rokov starší Tamerlan prišiel o život deň predtým pri prestrelke s políciou. Džochar Carnajev, ktorý prišiel do USA ako dieťa, na súde vyhlásil, že je nevinný.



Po ostro sledovanom procese porota federálneho súdu v Bostone 8. apríla 2015 oznámila, že Džochar Carnajev bol uznaný vinným vo všetkých 30 bodoch obžaloby v prípade bombového útoku na bostonský maratón. O mesiac neskôr rozhodli sudcovia o tom, že atentátnik bude odsúdený na trest smrti smrtiacou injekciou.



Odvolací súd v Bostone však 31. júla 2020 rozsudok smrti zrušil a nariadil nový proces, ktorý mal stanoviť aj nový trest. Najvyšší súd Spojených štátov 4. marca 2022 ale potvrdil trest smrti pre Džochara Carnajeva.



Tragédia slávneho Bostonského maratónu sa viackrát dostala aj na filmové plátno. Napríklad už tri roky po bombových útokoch natočil v roku 2016 režisér Peter Berg akčný triler Útok na maratón: Teror v Bostone a o rok neskôr uviedol režisér David Gordon Green životopisnú drámu Silnejší. Zachytáva príbeh Jeffa Baumana, ktorý sa stal nedobrovoľne symbolom Bostonského maratónu z 15. apríla 2013. V tento deň sa zmenil jeho život od základov - počas teroristického útoku prišiel o obidve nohy.