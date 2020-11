Od Trumpa sa údajne začínajú odvracať ľudia z jeho administratívy

Washington 6. novembra (TASR) - Zdroje blízke Bielemu domu tvrdia, že niektorí predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa a členovia jeho kampane sa od neho začínajú v tichosti odvracať. Ako totiž naznačujú doteraz sčítané hlasy v štátoch Pensylvánia a Georgia, Trump k víťazstvu nesmeruje, informuje stanica CNN.



"Je koniec," povedal na margo výsledkov utorňajších prezidentských volieb v USA jeden z hlavných poradcov Trumpovej administratívy. Tento nemenovaný predstaviteľ ďalej priznal, že panujú obavy z toho, čo teraz Trump spraví, a to aj bez ohľadu na to, či prizná prehru a uzná víťazstvo demokrata Joea Bidena.



Ako ďalej uviedol, mnohí predstavitelia Trumpovho volebného štábu aj ľudia v Bielom dome vo štvrtok nesúhlasne sledovali litánie jeho klamlivých výrokov počas tlačového brífingu. Viaceré americké médiá prenos prerušili z dôvodu, že Trump šíril niekoľko neopodstatnených konšpiračných teórií a obvinení v súvislosti s údajnou snahou Demokratickej strany o spáchanie volebného podvodu v prospech Bidena.



Trump má síce podľa jeho slov poradcu právo na spochybnenie výsledkov, ale robí to celkom nesprávnym spôsobom. Trump okrem zmienených výrokov podnikol aj právne kroky a žiadal zastavenie procesu sčítavania hlasov vo viacerých kľúčových štátoch.



Ďalší člen Trumpovej kampane uviedol, že prezident je čoraz viac osamotený vo svojich tvrdeniach o ukradnutých voľbách. "Je tu viac-menej sám," povedal nemenovaný predstaviteľ na margo údajných volebných podvodov.



Zdroje však dodali, že napriek kritickým hlasom má Trump stále okolo seba spojencov, ktorí mu hovoria to, čo chce počuť. Aj vďaka tomu dráma ďalej pokračuje, uviedli zdroje.



Niektoré osoby v Trumpovej administratíve a Republikánskej strane začínajú nad svojím konaním uvažovať aj vzhľadom na svoje ambície v ďalšej volebnej kampani v roku 2024, vysvetľujú zdroje CNN.