Od tureckej invázie ušlo zo Sýrie viac ako 100 väznených džihádistov

Washington 23. októbra (TASR) - Viac ako 100 členov extrémistického hnutia Islamský štát (IS) utieklo z väzníc v Sýrii od začiatku tureckej invázie do severovýchodnej časti krajiny, informovala v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie osobitného vyslanca Spojených štátov pre Sýriu Jamesa Jeffreyho.



Počet väzňov na úteku je v súčasnosti podľa Jeffreyho vyšší ako 100 a Spojené štáty nemajú informácie o tom, kde sa nachádzajú. Osobitný vyslanec povedal, že kurdskí bojovníci stále strážia väzňov z radov IS aj napriek varovaniam, že budú musieť presunúť zdroje na boj proti Turecku.



"Väčšina väzníc, ktoré strážia Sýrske demokratické sily (SDF), je stále zabezpečená," povedal Jeffrey a dodal, že USA situáciu sledujú. "Stále máme v Sýrii ľudí, ktorí spolupracujú s SDF, a jednou z priorít sú tieto väznice," dodal.



Sýrski Kurdi v utorok oznámili, že sa z oblastí v blízkosti tureckých hraníc úplne stiahli. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Tureckom, aby sa vyhli obnoveniu tureckej ofenzívy.



Turecko spustilo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako americký prezident Donald Trump súhlasil so stiahnutím amerických vojakov z tejto oblasti. Tí dovtedy Kurdov podporovali v bojoch proti IS v Sýrii.



Spojené štáty však popierajú tvrdenia kritikov, že tak zradili svojich kurdských spojencov, ktorí v boji proti IS zohrali kľúčovú úlohu.