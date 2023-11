Od útoku Hamasu stúpol počet žiadostí o povolenie na držbu zbrane

Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Už viac než 236.000 žiadostí o povolenie na držbu zbrane dostali izraelské úrady od 7. októbra, keď palestínske militantné hnutie Hamas útočilo na území Izraela. Oznámilo to v utorok izraelské ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Oproti minulosti ide o prudký nárast, pričom uvedené číslo sa rovná zhruba počtu žiadostí podaných za celých uplynulých 20 rokov, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu 7. októbra - po vpáde do Izraela - približne 1200 ľudí, pričom ďalších asi 240 osôb vrátane detí zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Izrael po útoku aj oneskorenej reakcii armády zachvátil pocit neistoty, čo obyvateľov viedlo k urýchlenému nákupu zbraní.



Proti bojovníkom Hamasu zasahovali po ich vpáde na juh Izrael najskôr ozbrojené civilné oddiely, keďže armáda hneď nedorazila. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir krátko na to vyhlásil, že takéto oddiely rozšíri a vyzbrojí 10.000 útočnými puškami, ktoré im budú poskytované najmä v pohraničných mestách, zmiešaných židovsko-arabských mestách a osadách na Západnom brehu.



Ben Gvir sa dlhodobo vyjadruje značne protiarabsky a Palestínčania sa tak obávali, že zmienené zbrane budú použité proti nim. Rezort vnútornej bezpečnosti vo svojej správe uvádza, že po tom, čo v tejto súvislosti zmiernil obmedzenia, vydáva teraz denne približne 1700 povolení na držbu zbrane. AP pre porovnanie uvádza, že v rovnakom čase vlani vydávali úrady v priemere 94 takýchto povolení denne, pričom o rok skôr to bolo len 42 povolení.