Od vášnivej kuchynskej debaty Chruščova a Nixona uplynulo 65 rokov

Moskva/Bratislava 23. júla (TASR) - Moskovský park Sokolniki je doslova kultovým miestom oddychu obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta Ruska. Svoju históriu začali písať už v 15. storočí, keď sa stali miestom veľkovojvodských radovánok a cárskeho sokoliarstva, odtiaľ napokon pochádza aj ich názov.



V roku 1959 postavili v parku pavilóny medzinárodného výstaviska a už v lete toho istého roku sa otvorili v srdci Sokolnik brány prvej medzinárodnej výstavy nazvanej "Priemyselná produkcia USA" ("Industrial Products of the USA").



Deň pred jej oficiálnym začiatkom sa na výstave odohrala legendárna výmena názorov medzi sovietskym vodcom Nikitom Chruščovom a americkým viceprezidentom Richardom Nixonom, počas ktorej vášnivo diskutovali o tom, či je lepší kapitalizmus alebo komunizmus? Od tzv. "kuchynskej debaty" uplynie v stredu 24. júla 65 rokov.



Viac ako 400 amerických spoločností sa rozhodlo predstaviť obyvateľom Sovietskeho zväzu svoje najlepšie výrobky. A tak mohli sovietski občania prvýkrát v živote nahliadnuť za železnú oponu a na vlastné oči vidieť autá Ford a General Motors, ako aj rôznorodé domáce spotrebiče, oblečenie a kozmetiku zo zámoria. Takúto príležitosť si nenechali ujsť a výstavu brali doslova útokom. Veď počas dvoch týždňov ju navštívil viac ako jeden milión ľudí.



Jednou z najvýznamnejších udalostí výstavy sa stala ochutnávka Pepsi-coly Nikitom Chruščovom. Mimochodom, tento okamih sa považuje za deň narodenia tohto nápoja v Rusku. A práve vtedy sa v pavilóne číslo 2, kde sa nachádzala presná kópia typického amerického domu pre strednú triedu, odohrala medzi Nixonom a Chruščovom legendárna "kuchynská debata".



Obaja štátnici sa v modelovej kuchyni na malom kúsku Ameriky v moskovskom výstavnom centre 24. júla 1959 náruživo sporili o prednostiach spoločenských systémov, ktoré predstavovali. Všetko to zachytávali televízne kamery.



Americký hosť položil v diskusii akcent tiež na rôznorodosť zariadení pre domácnosť ako chladnička, farebný televízor, práčka, umývačka riadu alebo mixér, na čo sovietsky hostiteľ reagoval sarkastickou protiotázkou, či majú aj taký stroj, ktorý by dával človeku do úst jedlo a popoháňal by ho?



Keď však Nixon poukázal na to, že vďaka takýmto moderným prístrojom majú americké ženy jednoduchší život, Chruščov oponoval a tvrdil, že v Spojených štátoch sú ženy v porovnaní s mužmi znevýhodnené a držia ich v kuchyniach.



Sovietsky líder nebol z amerického domu príliš nadšený a Nixonovi sa dokonca vysmieval, že sa ho snaží okúzliť domom, ktorý vydrží 20 rokov, zatiaľ čo v Sovietskom zväze stavajú domy pre deti i vnukov.



Pre väčšinu Američanov vzišiel z tejto neoficiálnej, miestami značne vypätej debaty v parku Sokolniki, ktorá sa napokon skončila úsmevmi a podaním rúk, ako víťaz viceprezident Richard Nixon. Po návrate z Moskvy sa to premietlo aj do rastu jeho popularity v USA a získaniu nominácie za Republikánsku stranu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.







Zdroj: https://www.sokolniki.com/ru/aboutus/history; https://was.media/microformats/kuhonnye-debaty-niksona-i-hrushheva