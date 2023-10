Od víkendu zaznamenali vo Francúzsku vyše 100 prejavov antisemitizmu

Paríž 12. októbra (TASR) - Od soboty, keď palestínske hnutie Hamas spustilo svoj útok voči Izraelu, zaznamenali vo Francúzsku viac ako 100 činov spojených antisemitizmom.



Vo vysielaní stanice France Inter to vo štvrtok povedal francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Dodal, že ide najmä o grafity s hákovými krížmi a výzvami na zabíjanie židov.



Polícia však podľa ministra odhalila aj závažnejšie prípady, keď pred objektmi patriacimi židovskej komunite - synagógami alebo školami - zadržala osoby s tzv. chladnými zbraňami (napr. nožmi).



Minister dodal, že v súvislosti so spomínanými incidentmi bolo 24 ľudí bolo zadržaných a "postavených pred súd".



Darmanin v rozhovore upokojoval, že v súčasnosti neexistuje žiadna teroristická hrozba zo strany islamistov zameraná na židov vo Francúzsku. Súčasne však upozornil, že "nenávisť v online (priestore) bola rozpútaná" a na internete je "extrémne zvýšený" výskyt správ s antisemitským obsahom.



Vo vysielaní France Inter Darmanin aj vysvetľoval postoj vlády k propalestínskym demonštráciám, ktorých konanie v Paríži bolo zakázané: podľa neho "všetko závisí od organizátorov a príčiny".



Objasnil, že ak má byť zhromaždenie na podporu záujmov a požiadaviek Palestínčanov, "je to úctyhodná vec" a bude povolená. Pripomenul, že Francúzsko bolo vždy zástancom existencie dvoch štátov - jedného izraelského a jedného palestínskeho.



Ak má však byť demonštrácia prejavom podpory Hamasu, alebo činov, ktoré niektorí Palestínčania podnikli proti Izraelu, francúzske úrady nevydajú povolenie na jej konanie.



Francúzske médiá okrem toho informovali, že prvý repatriačný let pre francúzskych občanov uviaznutých v Izraeli je naplánovaný na štvrtok popoludní. Prednosť budú mať deti bez sprievodu a tehotné ženy, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby v núdzovej situácii.



Ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtkovom vyhlásení uviedlo, že s leteckou spoločnosťou Air France spolupracuje na tom, aby sa komerčné lety obnovili čo najrýchlejšie. Air France pozastavila svoje lety do Izraela po sobotňajších útokoch Hamasu.