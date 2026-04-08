Od vyhlásenia prímeria prešli cez Hormuzský prieliv dve plavidlá
Teherán 8. apríla (TASR) — Od vyhlásenia dvojtýždňového prímeria medzi USA, Izraelom a Iránom v noci na stredu preplávali Hormuzským prielivom dve lode, ktoré na cestu vyrazili z iránskych prístavov a v plavbe pokračovali vo vodách kontrolovaných Iránom. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News odvolávajúcej sa na špecializovanú webovú stránku MarineTraffic.
Prvým plavidlom je nákladná loď NJ Earth, ktorá bola naložená v Búšehri a smeruje do Indie. Druhá loď Daytona Beach vyplávala z mesta Bandar Abbás. Obe lode prepravujú sypký náklad, nie ropu alebo zemný plyn.
Z údajov na stránke MarineTraffic podľa Sky News vyplýva, že v utorok preplávalo Hormuzským prielivom 11 lodí, v pondelok šesť a v nedeľu 14.
Údaje tiež ukazujú, že v regióne Perzského zálivu sa nachádzajú stovky plavidiel vrátane 426 ropných tankerov, 34 tankerov na skvapalnený ropný plyn (LPG) a 19 tankerov na skvapalnený zemný plyn (LNG), z ktorých tam mnohé uviazli v dôsledku vojny.
Irán odkláňa lode zo štandardnej plavebnej trasy vedúcej stredom prielivu do „bezpečného koridoru“ vo svojich vodách. Ten vedie na sever okolo ostrova Lárk, čo umožňuje iránskym Revolučným gardám vizuálne kontrolovať lode. Táto trasa býva preto označovaná aj ako „mýtna stanica Teheránu“.
