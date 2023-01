Od vyhlásenia výsledkov volieb prišlo Pavlovi na účet 7 miliónov korún

Praha 16. januára (TASR) - Od sobotňajšieho vyhlásenia výsledkov prvého kola prezidentských volieb v Česku prišlo na transparentný účet kandidáta Petra Pavla takmer 2700 finančných darov v celkovej výške viac než sedem miliónov českých korún (takmer 300.000 eur). Pavel v pondelok označil podporu za neuveriteľnú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa hovorkyne armádneho generála vo výslužbe Evy Hromádkovej ide prevažne o drobné čiastky jednotlivcov zo všetkých kútov Českej republiky. "Celkom sme od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prekročili dvojnásobok počtu darov v porovnaní s celou predchádzajúcou kampaňou," spresnila Hromádková.



K darom prispievatelia pripojili aj odkazy so želaním, aby vo voľbách zvíťazil poriadok a pokoj. Pavel sa ľuďom za ich dary poďakoval. Podľa neho to jasne ukazuje, že slušnosť a dôstojnosť má silu postaviť sa klamstvu a chaosu. "Ďakujem vám všetkým, že sa vo voľbách môžem oprieť o tak jasnú podporu občanov," uviedol kandidát a vyzval ľudí, aby prišli voliť aj v druhom kole.



Niekoľko tisíc korún prišlo na transparentný účet aj druhému finalistovi českých prezidentských volieb Andrejovi Babišovi. Prevládajú však stovky platieb s hodnotou jednej koruny alebo nižšej, najčastejšie jedného haliera. Ľudia k nim tiež pridávajú rôzne odkazy. Väčšinou s názorom, že šéfa hnutia ANO na Pražskom hrade nechcú.



V prvom kole prezidentských volieb v Českej republike zvíťazil armádny generál vo výslužbe Petr Pavel so ziskom 35,4 percenta hlasov a získal celkovo iba o 22.843 hlasov viac ako expremiér Andrej Babiš, ktorému odovzdalo hlas 34,99 percenta voličov.



Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Pavel a Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára.