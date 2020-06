Bill Clinton pred 20 rokmi vystúpil v ruskom parlamente

Moskva 4. júna (TASR) – Počas svojho osemdňového turné po Európe, ktoré sa uskutočnilo na prelome mája a júna 2000, zavítal americký prezident Bill Clinton okrem Portugalska, Nemecka a Ukrajiny aj na tri dni do Ruska. V Moskve sa stretol so svojím hostiteľom, prezidentom Vladimirom Putinom, a vystúpil tiež v dolnej komore ruského parlamentu.



Clinton sa stal nielen prvým šéfom Bieleho domu, ale aj prvým významným politikom zo Západu, ktorý predniesol prejav v Štátnej dume. Od jeho vystúpenia v ruskom parlamente uplynie v piatok 5. júna 20 rokov.



"Vystúpenie Billa Clintona v Štátnej dume je udalosť unikátna. Unikátna z viacerých dôvodov. Po prvé, americký prezident ešte nikdy nevystúpil v našom parlamente; po druhé, zo všetkých hláv štátov bol po bieloruskom prezidentovi Lukašenkovi druhým, ktorého poslanci počúvali v rokovacej sále; a po tretie, v budove na Ochotnom riade - sídle parlamentu - ešte nikdy nevideli také množstvo príslušníkov bezpečnostných služieb," napísal deň po prejave amerického prezidenta v Dume ruský denník Nezavisimaja gazeta.



Necelú hodinu trvalo predpoludňajšie vystúpenie Billa Clintona pred poslancami, v ktorom sa zameral najmä na otázky vzájomného partnerstva a spoločného odvracania bezpečnostných hrozieb, medzi ktoré zaradil predovšetkým medzinárodný terorizmus a organizovaný zločin. Ruské médiá charakterizovali jeho prejav ako "priamy, otvorený a miestami rázny."



Americký prezident vyslovil presvedčenie, že obe krajiny môžu nájsť cestu rozvoja vzájomných vzťahov, ktoré umožnia podporovať stabilitu na svete.



"Spojené štáty a Rusko nemajú súperiť, ale spolupracovať," podčiarkol vo svojom prejave. Zároveň poukázal na to, že úspech v 21. storočí závisí od prechodu Ruska k modernému, silnému a demokratickému štátu. V súvislosti s tým varoval americký prezident pred nebezpečenstvom autoritarizmu v Rusku a problémami ekonomickej reformy.



Súčasne vyjadril nesúhlas s metódami boja proti terorizmu v Čečensku, ktoré viedli k mnohým nevinným obetiam medzi civilným obyvateľstvom.



"Dá sa vôbec vyhrať vojna, ktorá prináša toľko civilných obetí a neberie do úvahy politické riešenie?" položil si rečnícku otázku Bill Clinton, ktorý ukončil svoj prejav slovami: "Všetkých vás radi uvidíme, všetkých vás očakávame."



Svoj nesúhlas s vystúpením amerického prezidenta dával od začiatku najavo podpredseda Štátnej dumy, predseda Liberálno-demokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimir Žirinovskij – od 90. rokov 20. storočia enfant terrible ruskej politickej scény, ktorý je okrem iného známy svojimi protiamerickými postojmi.



Potlesk, ktorý zaznieval rečníkovi počas prejavu i po jeho skončení, označil Žirinovskij za "úlohu, ktorú ľudia – nevie prečo – plnili", pričom samotné vystúpenie Billa Clintona komentoval slovami: "Je to inštrukcia, ako máme ďalej konať, aby sa naša krajina rozvracala."



Hoci komunisti naznačovali, že si prejav šéfa Bieleho domu nevypočujú, napokon svoje miesta v rokovacej sále zaujali a predseda dolnej komory ruského parlamentu, komunista Gennadij Selezňov, privítal prezidenta USA ako "významného hosťa".



Bill Clinton ukončil svoju pracovnú návštevu Ruska stretnutím so svojím priateľom, bývalým prezidentom Borisom Jeľcinom, ktorého navštívil vo vidieckej rezidencii ruských prezidentov Gorki-9, vzdialenej približne 15 kilometrov od Moskvy.