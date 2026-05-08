Piatok 8. máj 2026
Od začiatku jednostranného prímeria zneškodnilo Rusko 264 dronov

Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája, keď si bude vojenskou prehliadkou pripomínať koniec druhej svetovej vojny.

Moskva 8. mája (TASR) - Od polnoci, keď nadobudlo platnosť jednostranné dvojdňové prímerie vyhlásené Moskvou pri príležitosti Dňa víťazstva, Rusko zlikvidovalo 264 ukrajinských dronov. Na rozdiel od podobného veľkonočného prímeria sa Ukrajina v tomto prípade nezaviazala, že prestane so vzdušnými útokmi v Rusku. V piatok o tom informovala agentúra AFP a britská stanica BBC, píše TASR.

„Medzi polnocou a 07:00 h moskovského času (štvrtok 7. mája 23:00 h SELČ a piatok 06:00 h SELČ) prostriedky protivzdušnej obrany zachytili a zničili 264 ukrajinských dronov,“ napísalo ministerstvo obrany vo vyhlásení na ruskej sociálnej sieti Max. Drony boli podľa toho istého zdroja zachytené v približne desiatich regiónoch vrátane Moskovskej oblasti.

Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája, keď si bude vojenskou prehliadkou pripomínať koniec druhej svetovej vojny. Ukrajina naopak vyhlásila pokoj zbraní, ktorý platiť od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ). Na jeho dodržiavanie ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval aj Moskvu, ktorá však nijako nereagovala.

Ruské ministerstvo obrany v noci na piatok vo svojom vyhlásení uviedlo, že počas prímeria všetky zoskupenia ruských vojsk v zóne tzv. špeciálnej vojenskej operácie (SVO - termín používaný Ruskom pre vojnu na Ukrajine) úplne zastavia bojové akcie. Moskva zároveň oznámila, že pozastaví aj raketové a delostrelecké útoky, ako i útoky dronmi a ďalšími zbraňami dlhého doletu proti ukrajinskej armáde a vojenskej infraštruktúre v hĺbke ukrajinského územia.

Rezort obrany však upozornil, že ak Ukrajina prímerie poruší alebo podnikne útoky na ruské jednotky v zóne SVO alebo na ruské územie a civilistov, ruská armáda na to bude reagovať.

Ministerstvo zároveň pohrozilo, že ak sa Kyjev pokúsi narušiť oslavy 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne v Moskve, Rusko podnikne „masívny raketový útok“ na centrum Kyjeva. Rusko zároveň vyzvalo civilistov a pracovníkov zahraničných diplomatických misií, aby Kyjev opustili.
