Od začiatku kontrol na hraniciach do SR zadržala česká polícia 32 ľudí

Praha 19. októbra (TASR) - Česká polícia od začiatku zavedenia dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom odoprela vstup do krajiny 745 cudzincom a zadržala 32 prevádzačov. V porovnaní s minulým rokom teraz prechádza cez územie ČR menej nelegálnych migrantov a polícii sa darí zadržiavať viac prevádzačov. Vo štvrtok to uviedol český policajný prezident Martin Vondrášek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Od 4. októbra sme skontrolovali viac než 110.000 osôb vstupujúcich na naše územie. Pritom sme zistili 821 cudzincov, ktorí chceli na naše územie vstúpiť nelegálne. Z toho 745 sme odopreli vstup do ČR a v súvislosti s tým sme na slovenskej hranici zadržali 32 prevádzačov," spresnil policajný prezident.



Zdôraznil, že počty nelegálnych tranzitných migrantov, ktorých tento rok zachytili na území ČR, sú v porovnaní s minulým rokom výrazne nižšie. Zatiaľ čo od začiatku roka 2023 ich bolo cez 3800, vlani ich česká polícia zachytila viac než 16.000. Napriek tomu sa im však darí zadržiavať viac prevádzačov. Za minulý rok ich zadržali 248, tento rok doteraz už 341.



Vondrášek tiež priblížil, že na jednej 12-hodinovej zmene, ktorá stráži 27 hraničných prepojení, je nasadených 142 policajtov, ktorým pomáhajú aj príslušníci Colnej správy. Pripomenul, že kontroly budú trvať minimálne do 2. novembra.



"Postupujeme tak, aby sme zabránili vstupu nelegálnych migrantov na naše územie a aby sme prerušili trasy, ktorými nelegálna migrácia za organizácie pašeráckych zločineckých skupín prebieha," komentoval kroky Česka premiér Petr Fiala. Zdôraznil však, že situácia si vyžaduje európske riešenie.



"To, že jednotlivé európske krajiny vnútri schengenského priestoru pristupujú k obnovovaniu kontrol, ukazuje, že táto cesta je len riešením následkov, nie príčin a dlhodobo to nie je možné ani výhodné," povedal Fiala. Potrebné je podľa jeho slov upraviť migračnú a azylovú politiku tak, aby skutočne fungovala.



Česká vláda rozhodla o zavedení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom 4. októbra, pôvodne na desať dní. Podľa Fialu tak urobila v reakcii na pripravované kroky Poľska a Rakúska. Opatrenie neskôr predĺžila o ďalších 20 dní.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)