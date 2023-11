Od začiatku októbra utieklo z Pakistanu vyše 165.000 Afgancov

Islamabad 2. novembra (TASR) - V priebehu uplynulého mesiaca utieklo z Pakistanu viac ako 165.000 Afgancov. Viac než 1,7 milióna utečencov z Afganistanu totiž dostalo možnosť opustiť krajinu do konca októbra dobrovoľne, bez hrozby zatknutia alebo deportácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP odvolávajúcej sa na miestne úrady.



Provinciu Chajbar Paštúnchvá podľa tamojšieho ministerstva vnútra opustilo viac ako 129.000 ľudí, zatiaľ čo celkovo 38.100 osôb prešlo cez hraničný priechod Čaman v provincii Balúčistan, informovali pohraničníci.



Väčšina z nich dorazila k hraniciam v posledných dňoch. Pakistanská vláda totiž oznámila, že od 1. novembra začne zatýkať Afgancov bez dokladov a bude ich premiestňovať do novovytvorených zadržiavacích stredísk. Odtiaľ ich nútene vrátia do Afganistanu.



Na najrušnejšom hraničnom priechode Torcham v provincii Chajbar Paštúnchvá sa vytvoril sedem kilometrov dlhý rad ľudí čakajúcich na vstup do Afganistanu. Zhromaždilo sa tam zhruba 28.000 ľudí, ktorých vybavovali vo štvrtok do skorých ranných hodín.



Právnici a ľudskoprávni aktivisti označujú rozsah zásahov voči týmto osobám za neslýchaný a žiadajú pre ne viac času na vysťahovanie. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) pripomenula, že situácia v Afganistane je pre mnohých navrátilcov nebezpečná.