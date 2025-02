Od začiatku prímeria dorazilo do Gazy vyše 10.000 kamiónov s pomocou

Ženeva 6. februára (TASR) - Od začiatku prímeria v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas dorazilo do oblasti viac ako 10.000 nákladných áut s humanitárnou pomocou. Vo štvrtok o tom informoval koordinátor núdzovej pomoci OSN Tom Fletcher, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Za dva týždne od (uzavretia) prímeria (19. januára) sme dopravili viac ako 10.000 nákladných vozidiel, čo je obrovský nárast," povedal Tom Fletcher na platforme X.



"Ďakujem mnohým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o to, že tieto nákladné autá s nevyhnutnými, životne dôležitými potravinami, liekmi a stanmi mohli byť prevezené," zdôraznil.



Fletcherove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa Izrael a Hamas pripravujú na rokovania o druhej fáze dohody o prímerí. Prímerie zastavilo 15 mesiacov neutíchajúcich bojov a bombardovania, ktoré sa začali po smrtiacom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Dovtedy do Pásma Gazy prichádzala iba malá časť pomoci. Medzinárodne organizácie preto opakovane varovali pred hroziacim hladomorom.



V rámci prvej 42-dňovej fázy prímeria v Pásme Gazy Hamas prepustil 18 unesených rukojemníkov výmenou za približne 600 palestínskych väzňov z izraelských väzníc.