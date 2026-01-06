Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Od začiatku protestov v Iráne zahynulo už 35 ľudí

Žena skanduje slogany a drží plagát zosnulého veliteľa expedičných síl Quds iránskych revolučných gárd, generála Qassema Soleimaniho, ktorý bol zabitý pri útoku amerického dronu v Iraku v roku 2020, počas slávnosti pripomínajúcej výročie jeho smrti v veľkej mešite Imáma Chomejního v Teheráne v Iráne vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: TASR/AP

Zhromaždenia sa začali v Teheráne ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii a rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky.

Teherán 6. januára (TASR) - Od začiatku protestov v Iráne už k utorňajšiemu ránu zahynulo najmenej 35 ľudí. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním na mimovládnu organizáciu monitorujúcu porušovanie ľudských práv v Iráne Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Organizácia tiež tvrdí, že bezpečnostné zložky zadržali už viac ako 1200 ľudí. Demonštrácie, ktoré vyvolala zlá ekonomická situácia v krajine trvajú viac ako týždeň, píše TASR.

HRANA tvrdí, že medzi obeťami je 29 demonštrantov, štyri deti a dvaja členovia iránskych bezpečnostných zložiek. Skupina informácie čerpá od siete svojich aktivistov priamo v Iráne a podľa AP boli jej správy pri minulých nepokojoch presné.

Polooficiálna tlačová agentúra Fars, ktorá je považovaná za blízku iránskym Revolučným gardám, v pondelok informovala, že počas demonštrácií sa zranilo približne 250 policajtov a 45 príslušníkov dobrovoľníckych jednotiek gardy Basídž.

Zhromaždenia sa začali v Teheráne ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii a rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. Podľa organizácie HRANA sa protesty odohrali už v 250 miestach naprieč krajinou a v 27 z 31 iránskych provincií.

Aktivisti tvrdia, že súčasné protesty v Iráne sú najvýznamnejšie od demonštrácií, ktoré v septembri 2022 vypukli po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tá zomrela v nemocnici po tom, čo ju za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy zadržala mravnostná polícia. Počas týchto protestov zahynuli stovky ľudí a tisíce zadržali.

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu pripustil, že požiadavky demonštrantov sú pre zlú ekonomickú situáciu v krajine oprávnené. Úrady sa však podľa neho musia vysporiadať s demonštrantmi, ktorí páchajú výtržnosti
.

