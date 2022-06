Od začiatku roka zadržali v Maďarsku takmer 100.000 narušiteľov hraníc

Budapešť 15. júna (TASR) - Počet zadržaných narušiteľov maďarských hraníc od začiatku roka sa blíži k 100.000, čo je vyše dvojnásobok ako za rovnaké obdobie vlaňajšieho roka. Oznámil to v stredu vo verejnoprávnej televízii M1 poradca predsedu vlády pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi, informuje spravodajca TASR.



Bakondi uviedol, že do Maďarska sa snažia nelegálne dostať najmä mladí muži vo väčších skupinách. Poškodzujú pritom hraničné zábrany, vozidlá pohraničnej stráže a pri pokusoch o prekročenie hranice sa voči policajtom a vojakom správajú násilne.



V súvislosti s balkánskou trasou Bakondi poznamenal, že kľúčovú úlohu na nej zohráva Turecko, kde sa zdržiava 3,7 milióna ilegálnych migrantov, pričom na území Sýrie sú ďalšie takmer štyri milióny a v Iráne až takmer osem miliónov migrantov bez povolenia na pobyt.



Podľa neho je dôležité aj to, ako sa v otázke ochrany hraníc zachová Grécko ako prvá členská krajina Európskej únie na tejto trase. "Od roku 2015 Únia zásadne nezmenila svoju migračnú politiku. Spomalenie, či zabránenie ilegálnemu prekračovaniu hraníc tak zostáva na jednotlivých členských štátoch EÚ," povedal Bakondi.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)