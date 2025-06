Od začiatku útokov na Irán sa do Izraela vrátilo 65.000 občanov

Tel Aviv 22. júna (TASR) - Od začiatku izraelských útokov na Irán sa zo zahraničia do Izraela vrátilo 65.000 občanov. Uviazli tam po tom, čo Izrael uzavrel svoj vzdušný priestor pre hrozbu iránskych odvetných útokov. Informovala o tom izraelská ministerka dopravy, Miri Regevová. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Ministerka predtým zverejnila odhady, že po začiatku izraelských útokov na Irán minulý piatok sa v zahraničí nachádzalo od 100.000 do 150.000 Izraelčanov.



Prvý repatriačný let s izraelskými občanmi pristál na Letisku Bena Guriona v stredu. Národné aerolínie El Al vypravili lietadlo z cyperskej Larnaky. Ďalší Izraelčania sa do vlasti vrátili po súši alebo po mori, uviedla ministerka.



Ministerstvo tiež pre riziko iránskych odvetných útokov vyslalo všetky komerčné lietadlá preč z krajiny, aby predišlo ich poškodeniu.