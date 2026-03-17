Od začiatku vojny proti Iránu utrpelo zranenia 200 amerických vojakov
Autor TASR
Washington 17. marca (TASR) - Približne 200 členov amerického vojenského personálu utrpelo zranenia v dovedna siedmich krajinách na Blízkom východe od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu. V pondelok to uviedol hovorca Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) Tim Hawkins. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prevažná väčšina týchto zranení bola ľahšieho rozsahu a viac než 180 vojakov sa už vrátilo späť do služby,“ zatiaľ čo „desiati sú klasifikovaní ako vážne zranení,“ spresnil hovorca CENTCOM-u.
K zraneniam podľa neho došlo v Bahrajne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch (SAE).
Pentagón ešte 10. marca odhadoval počet zranených na približne 140, pričom 13 amerických vojakov od začiatku konfliktu prišlo o život – sedem pri útokoch a šesť pri havárii lietadla v Iraku.
Americké a izraelské sily spustili 28. februára rozsiahlu leteckú kampaň proti Iránu a Teherán reagoval vlnami rakiet a dronov zameraných na krajiny v regióne, ktoré hostia americké sily alebo vojenské základne.
