Od začiatku vojny proti Iránu utrpelo zranenia 200 amerických vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Washington 17. marca (TASR) - Približne 200 členov amerického vojenského personálu utrpelo zranenia v dovedna siedmich krajinách na Blízkom východe od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu. V pondelok to uviedol hovorca Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) Tim Hawkins. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Prevažná väčšina týchto zranení bola ľahšieho rozsahu a viac než 180 vojakov sa už vrátilo späť do služby,“ zatiaľ čo „desiati sú klasifikovaní ako vážne zranení,“ spresnil hovorca CENTCOM-u.

K zraneniam podľa neho došlo v Bahrajne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch (SAE).

Pentagón ešte 10. marca odhadoval počet zranených na približne 140, pričom 13 amerických vojakov od začiatku konfliktu prišlo o život – sedem pri útokoch a šesť pri havárii lietadla v Iraku.

Americké a izraelské sily spustili 28. februára rozsiahlu leteckú kampaň proti Iránu a Teherán reagoval vlnami rakiet a dronov zameraných na krajiny v regióne, ktoré hostia americké sily alebo vojenské základne.
