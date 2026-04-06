< sekcia Zahraničie
Od začiatku vojny zahynulo v Libanone už takmer 1500 osôb
Autor TASR
Bejrút 6. apríla (TASR) - Od zapojenia Bejrútu do vojny na Blízkom východe pred piatimi týždňami zahynulo pri izraelských útokoch v Libanone už takmer 1500 ľudí. V pondelok to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa agentúry DPA.
V období od 2. marca do 6. apríla zahynulo v Libanone 1497 ľudí a ďalších 4639 utrpelo zranenia, uviedol libanonský rezort zdravotníctva. Medzi obeťami bolo podľa neho 57 zdravotníkov.
Konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára po tom, ako Izrael a USA zaútočili na Irán. Do Libanonu sa rozšíril 2. marca po tom, čo militantné hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael.
Tel Aviv na to reagoval rozsiahlymi leteckými údermi a jeho vojaci postupujú do viacerých miest v južnom Libanone. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že plánujú vytvoriť bezpečnostnú zónu do vzdialenosti 30 kilometrov od hraníc s cieľom chrániť obyvateľov severného Izraela.
Dočasné mierové sily OSN v Libanone (UNIFIL) v nedeľu vyjadrili vážne obavy z vývoja situácie pozdĺž hranice medzi krajinami. Dva dni predtým informovali, že na jednej z ich pozícií v južnom Libanone došlo v piatok k výbuchu, pri ktorom boli zranení traja ich indonézski členovia.
Išlo už o tretí podobný incident za posledný týždeň, kedy bojovníci Hizballáhu a izraelské sily vystrelili projektily v blízkosti zariadení OSN v oblasti. Predošlé prípady z minulého týždňa si vyžiadali tri životy členov UNIFIL-u. Organizácia vyzvala obe strany na deeskaláciu.
DPA dodáva, že Izrael obviňuje libanonskú vládu, že nedokázala odzbrojiť Hizballáh. Najnovší vývoj podľa Tel Avivu toto tvrdenie potvrdzuje.
