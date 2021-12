Od zverejnenia spisov Štátnej bezpečnosti v ČR uplynulo 25 rokov

Praha 1. decembra (TASR) - Až sedem rokov po nežnej revolúcii sa mohli Česi dozvedieť, či ich sledovala komunistická Štátna bezpečnosť (ŠtB), a kto ich tejto tajnej službe udával. Umožnil to zákon o sprístupnení zväzkov bývalej ŠtB, ktorý začal platiť od 1. decembra 1996, pripomenul v stredu pri príležitosti 25. výročia tohto opatrenia Český rozhlas.



Do materiálov mohli vtedy nahliadnuť len obyvatelia ČR, na ktorých ŠtB viedla konkrétny zväzok. Mnohí ľudia tak zistili, že na nich donášali aj ich blízki známi či kamaráti.



Štátna bezpečnosť vznikla v roku 1945, postupne ju plne ovládli komunisti. Jej moc výrazne vrástla po februárovom prevrate v roku 1948. Jednou z jej hlavných úloh bola kontrola možných nepriateľov režimu, uviedol historik Libor Svoboda z Ústavu pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR) v Prahe.



Štátna bezpečnosť viedla podľa historika státisíce zväzkov. Na to, aby mohla sledovať skutočných i domnelých odporcov režimu, potrebovala tiež spolupracovníkov z radov verejnosti.



"Niektorí tomu naliehaniu podľahli, podpísali spoluprácu, potom ju odvolali alebo nič nepovedali, niekedy za to boli postihnutí, niekedy bola práca zrušená pre neserióznosť. Odhadujem, že zhruba tri štvrtiny osôb spoluprácu za určitých okolností podpísali a nejaký čas spolupracovali. Niektorí tri mesiace, niekto rok, ale sú aj ľudia, ktorí boli v databáze aj dvadsať, dvadsaťpäť rokov," povedal Svoboda.



Po nežnej revolúcii a páde komunizmu v novembri 1989 sa ŠtB snažila tieto zväzky, najmä tie z poslednej doby, zlikvidovať. Štátna bezpečnosť zanikla na konci januára 1990, zverejnenie spisov sa uskutočnilo až v roku 1996.



"Dopyt po tom bol, údaje unikali rozličnými spôsobmi, čo nebolo ideálne, keďže sa s tým dalo manipulovať. Existoval preto tlak, aby sa to nedostávalo von touto cestou," dodal Svoboda.



Široká verejnosť sa k oficiálnym zoznamom dostala až v marci 2003, keď ministerstvo vnútra ČR sprístupnilo 75.000 mien evidovaných spolupracovníkov ŠtB. V súčasnej dobe sú zväzky dostupné v Archíve bezpečnostných zložiek.