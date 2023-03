Odborári v ČR chcú od vlády splnenie požiadaviek

Praha 29. marca (TASR) - Odborári žiadajú českú vládu, aby s nimi diskutovala o podobe dôchodkovej reformy, viedla "skutočný sociálny dialóg" a bránila záujmy českých občanov aj v európskych štruktúrach. Ak kabinet Petra Fialu ich požiadavky nesplní, vyzývajú ju na odstúpenie a sú pripravení na ďalšie protesty. Uviedli to na stredajšom proteste proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku v 68 rokoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predseda odborárskej organizácie KOVO zdôraznil, že pozývali aj zástupcov vlády. Podľa neho však majú strach, a preto v stredu odišli rokovať stovky kilometrov ďaleko. Kritizoval, že kabinet s nimi nediskutuje a "kašle na sociálny dialóg". "Chceme, aby vláda plnila svoje sľuby, ktoré dala pred voľbami," dodal.



Protestujúcich podporil aj Ján Šlauka z Odborového zväzu KOVO na Slovensku. Kritizoval súčasný systém na Slovensku. "Dovoľte mi zakričať spolu s vami tu u vás: Nie 68 rokom, nie rastu veku odchodu do dôchodku!" vyhlásil Šlauka.



Jedným z pozvaných rečníkov bol aj expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš. Kritizoval vládu a premiéra Petra Fialu, ktorý sa s ním podľa jeho slov nestretol od prevzatia úradu. Zhromaždených odborárov vyzval, aby presviedčali svojich známych a zorganizovali veľký protest na Václavskom námestí alebo na Letnej. Iba tak s nimi podľa neho bude vláda komunikovať.



Protest podporil aj predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula. Potešila ho prítomnosť zástupcov opozičných aj mimoparlamentných strán, pretože podľa jeho slov je dôležité v takýchto veciach sa spájať. Okrem predsedu hnutia ANO vystúpili aj zástupcovia hnutia SPD, Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) či Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM).



Predseda mimoparlamentnej ČSSD Michal Šmarda vyzval českú politickú reprezentáciu, aby schválila minimálny dôchodok aspoň 13.000 českých korún. Ani takúto penziu podľa neho nemá 100.000 ľudí v Česku. Peniaze na dôchodky podľa neho sú. Priemer výdavkov na dôchodky je v ČR podľa neho osem percent, priemer EÚ je 12 percent.



Premiér Petr Fiala na protest reagoval slovami, že s odbormi pravidelne rokuje na tripartite. Strany, ktoré neuspeli v parlamentných voľbách a ich zástupcovia na proteste vystúpili, podľa neho zneužili odbory.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)