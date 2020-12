Odborári žiadajú okamžite zimné prázdniny na školách v Maďarsku

Budapešť 3. decembra (TASR) - Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) v Maďarsku na základe výsledkov prvého celoštátneho kola testovania učiteľov antigénovými testami, ktoré sa konalo minulý týždeň, vyzval vládu, aby nariadila okamžité zimné prázdniny. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server mfor.hu.



Na prvom kole testovania na prítomnosť nového druhu koronavírusu sa na 10.000 odberových miestach zúčastnilo 181.506 pracovníkov sociálnej, školskej a zdravotnej sféry. Podľa vlády pozitívne výsledky potvrdili antigénové testy iba v prípade 2,44 percenta zúčastnených, čo je 4436 nakazených.



PDSZ ale tvrdí, že vzhľadom na charakter antigénových testov môže byť skutočne infikovaných až 3,66 percenta testovaných, ku ktorým treba prirátať aj tých, ktorí boli v čase testovania chorí, prípadne v karanténe.



Odborári preto vyzvali vládu, aby vzhľadom ne nepriaznivú situáciu okamžite vyhlásila mimoriadne prázdniny, ktoré by trvali až do 4. januára.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Maďarsku 6635 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo rekordných 182 pacientov. Aktuálne je nakazených 159.487 ľudí.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach