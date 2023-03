Odborárske štrajky v Grécku spôsobili dopravné problémy

Atény 8. marca (TASR) - Stredajšie štrajky organizované odbormi narušili dopravu v Grécku. Ide o reakciu na vlakovú nehodu spred týždňa, ktorá si vyžiadala 57 obetí, a odhalila značné bezpečnostné problémy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pre štrajky sa zastavili trajekty, ktoré premávajú na ostrovy. Komplikácie vo verejnej doprave postihli aj Atény. Očakáva sa, že v stredu sa do protivládnych protestov v hlavnom meste zapoja tisíce ľudí.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis prisľúbil plnú spoluprácu pri vyšetrovaní tragickej zrážky vlakov.



Najhoršia vlaková nehoda v gréckej histórii sa odohrala 28. februára krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po čelnej zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



Očakáva sa, že v stredu dorazia do Atén vysokopostavení predstavitelia Európskej železničnej agentúry (ERA) s cieľom pomôcť Grécku pri zlepšovaní bezpečnosti na železničných tratiach v krajine.