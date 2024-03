Odborníci: El Niňo ohrozuje potravinovú bezpečnosť na juhu Afriky

Paríž 8. marca (TASR) - Klimatický fenomén El Niňo spojený s rozsiahlym suchom čoraz viac ohrozuje potravinovú bezpečnosť na juhu afrického kontinentu. V hlavných pestovateľských oblastiach v Malawi, Mozambiku, Namíbii, Zambii a Zimbabwe spadlo počas letného obdobia, ktoré na južnej pologuli trvá od polovice novembra do februára, len 80 percent zrážok, uviedla v piatok podľa agentúry AFP Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



FAO vo svojej správe o potravinovej situácii a vyhliadkach na úrodu vydávanej trikrát ročne konštatuje, že „významné deficity zrážok“ boli zaznamenané vo februári, teda v období, keď má dážď väčší vplyv na výnosy plodín. Nadpriemerné teploty a nepravidelné zrážky situáciu ešte zhoršili.



Južná Afrika, najväčší producent obilnín v regióne, trpela v januári a februári deficitom zrážok a vysokými teplotami, čo pravdepodobne viedlo k poklesu úrody kukurice v porovnaní s minulým rokom, hoci jej množstvo zostalo nad priemerom za posledných päť rokov.



Prístup k potravinám by podľa FAO mohol ešte viac ovplyvniť pokles príjmov obyvateľov vidieckych oblastí a možné zvýšenie cien v dôsledku tlakov na ich dovoz.



Zambia už koncom februára oficiálne označila sucho za „národnú katastrofu“, ktorá zdevastovala poľnohospodárstvo.



El Niňo je periodicky sa opakujúca odchýlka v systéme prúdenia v Tichom oceáne, keď sa výrazne zvyšuje prísun povrchovej teplej vody smerom zo západnej časti oceánu k západnému pobrežiu Južnej Ameriky. Vyskytuje sa každé dva až sedem rokov a trvá deväť až 12 mesiacov.



Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) dosiahol najnovší El Niňo vrchol v decembri 2023, no napriek tomu by mal až do mája viesť v postihnutých oblastiach k nadpriemerným teplotám.



Začiatkom tohto týždňa WMO uviedla, že posledný El Niňo bol jedným z piatich najintenzívnejších, aké boli kedy zaznamenané.