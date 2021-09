Odborníci: Ukrajina je na pokraji najsmrtiacejšej vlny covidu

Kyjev 17. septembra (TASR) - Ukrajina je na pokraji svojej najsmrtiacejšej vlny pandémie koronavírusu, varovali v piatok domáci odborníci na medicínu. Zaočkovanosť obyvateľstva pritom zaostáva a počty prípadov nákazy stúpajú. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Krajina so 40 miliónmi obyvateľov a zastaraným systémom zdravotnej starostlivosti mala najprv problémy zaobstarať si vakcíny a odvtedy je zasa pomalé tempo očkovania, pretože obyvatelia majú voči vakcínam nedôveru.



Nové prípady nákazy neustále stúpajú – za posledných sedem dní pribudlo 27.600 infikovaných, v porovnaní so 17.000 prípadmi v predchádzajúci týždeň.



Predstavitelia zdravotníctva v hlavnom meste Kyjev v piatok hlásili najvyšší počet nových denných prípadov od mája, pričom aj priemerné denné hospitalizácie stúpli tento týždeň oproti tomu minulému o takmer 400 ľudí.



"Táto vlna bude s najväčšou pravdepodobnosťou najsmrtiacejšia," povedal pre AFP bývalý námestník ministra zdravotníctva a zakladateľ Centra pre analýzu verejného zdravia Pavlo Kovtoňuk. "Máme veľmi málo zaočkovaných ľudí na to, aby sme ju zabrzdili," dodal.



Úplne zaočkovaných jednou zo štyroch vakcín dostupných v krajine, vrátane AstraZenecy a Moderny, je iba 12 percent Ukrajincov, pritom nálady proti očkovaniu sú silné.



Šéf Centra pre zdravotnícku ekonomiku na Kyjevskej ekonomickej škole Jurij Ganyčenko povedal, že aj keď úrady nedokážu zistiť prevládajúci variant koronavírusu medzi Ukrajincami, je "vysoká pravdepodobnosť", že ide o delta variant.



Táto vlna bude zrejme vrcholiť v polovici októbra a pokračovať aj v novembri, pričom denne bude zaznamenávaných 350 až 400 úmrtí, oproti približne 220 úmrtiam v skoršom období tohto roka, dodal Ganyčenko.



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v piatok oznámila, že rozbila sieť 5000 internetových robotov, ktoré mali úlohu "spochybňovať" a "narušovať" očkovací program Ukrajiny. Sieť bola riadená "ruskými sponzormi", uviedla SBU vo vyhlásení.



Obaja analytici povedali, že ukrajinská sieť nemocníc je oproti začiatku pandémie teraz lepšie pripravená. "Ale bez ohľadu na to, ako dobre pripravíme naše nemocnice, budú preplnené," vyhlásil Kovtoňuk o prichádzajúce vlne.



Vláda začiatkom tohto týždňa oznámila, že v pondelok začnú platiť nové obmedzenia proti koronavírusu.



Ukrajina zaznamenala celkovo vyše 2,3 milióna prípadov nákazy a vyše 55.000 úmrtí na ochorenie COVID-19.