Odborníci v ČR radia,aby opatrenia proti pandémii platili ešte 3týždne

Praha 5. novembra (TASR) - V Česku vo štvrtok do 18.00 h SEČ pribudlo 6588 laboratórne potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ako informoval spravodajský portál Novinky.cz, je to o 700 prípadov menej ako za rovnaký čas v stredu, keď bol následne za celý deň zaznamenaný rekordný nárast infikovaných.



Portál Novinky.cz dodal, že v Česku momentálne evidujú 181.406 nakazených, pričom hospitalizovaných je 8278 z nich. V priebehu dnešného dňa zaznamenali aj úmrtia ďalších 77 infikovaných.



V ČR platí do 20. novembra núdzový stav, ktorého predĺženie schválila v piatok Poslanecká snemovňa českého parlamentu.



Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie chcú v ČR štatistici na základe získaných dát odporučiť ministrovi zdravotníctva Janovi Blatnému, aby existujúce opatrenia v ČR platili ešte dva až tri týždne. V Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR to vo štvrtok povedal riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek.



Nemocnice v Zlínskom kraji, ktorý patrí k epidémiou najviac zasiahnutým, chystajú na piatok presun piatich pacientov s koronavírusom napojených na umelú pľúcnu ventiláciu do pražskej Fakultnej nemocnice v Motole, oznámil hovorca tamojších krajských nemocníc Ego Havrlant.



Od vypuknutia epidémie sa na území ČR koronavírusom nového typu nakazilo celkovo 385.302 ľudí. Zomrelo 4301 infikovaných.