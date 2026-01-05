< sekcia Zahraničie
Odborníci: V EÚ sa stále nesprávne užívajú antibiotiká
Autor TASR
Brusel 5. januára (TASR) - V rámci EÚ sa podľa zdravotníckych expertov zvyšuje antimikrobiálna rezistenciu (AMR) a sťažuje to liečbu mnohých infekcií, pretože klasické antibiotiká už neúčinkujú na mnoho druhov baktérií. TASR o tom píše podľa webu Euronews.com.
AMR ročne zapríčiňuje viac ako 35.000 úmrtí v rámci EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku a jej prejavy urýchľuje nadmerné nesprávne užívanie antibiotík. V dôsledku toho Rada EÚ v roku 2023 požiadala členské štáty, aby znížili používanie antibiotík o 20 percent a aspoň 65 percent používaných antibiotík tvorili lieky prvej voľby.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) minulý mesiac varovalo, že ani jeden z týchto cieľov nebol splnený. V celej EÚ užívali ľudia v roku 2024 priemerne 20,3 dennej dávky antibiotík na každých 1000 obyvateľov. To je o dve percentá viac ako pred pandémiou v roku 2019 a výrazne nad cieľom EÚ 15,9 dennej dávky do roku 2030. V minulom roku sa denné dávky pohybovali od 9,8 v Holandsku do 29,9 v Grécku.
Podľa Evelyne Jouvinovej-Marchovej, ktorá vo francúzskom Národnom inštitúte pre zdravie a lekársky výskum (INSERM) koordinuje vedecký výskum rezistencie na antibiotiká, sa oficiálne zdravotné odporúčania dostávajú do nemocníc, k lekárom a pacientom iba pomaly. V tejto oblasti sa líši aj aktivita jednotlivých krajín EÚ.
AMR a starnúca populácia Európy podľa odborníkov zvyšuje zraniteľnosť čoraz väčšieho počtu ľudí voči infekciám. Samotní pacienti môžu pomôcť v boji proti rezistencii na antibiotiká správnym užívaním predpísaných liekov, keď majú infekciu, namiesto toho, aby ich vyhadzovali alebo si ich odkladali na neskôr, povedala Jouvinová-Marchová. „Máte užívať presne takú dávku antibiotík, akú potrebujete na liečbu,“ povedala.
Údaje ECDC ukazujú, že od roku 2020 sa užívanie antibiotík zvýšilo v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, na Islande, v Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Slovinsku a Španielsku. Preto by mali aktualizovať svoje súčasné diagnostické postupy, zohľadniť nadmerné užívanie antibiotík a prijať viac opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií.
