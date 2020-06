Odborníci v Izraeli varujú pred možnou stratou kontroly nad epidémiou

Jeruzalem 25. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva eviduje v krajine za posledných 24 hodín ďalších 532 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, k tomuto skokovému nárastu počtu nových infikovaných došlo v situácii, keď epidemiológovia varovali vládu, že krajina sa blíži k "strate kontroly" nad obnoveným ohniskami nákazy. Denný prírastok počtu nakazených je najvyšší za dva mesiace, konštatoval server Ynetnews.



Nárast počtu nových prípadov viedol zdravotné úrady k varovaniu, že v najbližších dňoch treba očakávať prudký nárast počtu infikovaných - podľa televízneho kanála Rešet 13 sa predpokladá, že do piatich dní môže denne pribudnúť do 1000 nových prípadov.



Sigal Sadecká, šéfka úradu verejného zdravotníctva na ministerstve zdravotníctva, však pre televíziu Kešet 12 vyjadrila presvedčenie, že nové ohniská nákazy sa podarí izolovať bez toho, aby úrady nariadili ďalšie celoštátne obmedzenia na slobodu pohybu a ekonomických aktivít.



Uviedla tiež, že podporuje iniciatívu vlády na oživenie projektu, ktorý umožňuje bezpečnostnej službe Šin Bet monitorovať pohyb nakazených či prenášačov koronavírusu a tých, ktorí sú s nimi v kontakte. Izraelský parlament sa touto možnosťou zaoberal v stredu večer.



V prvej fáze epidémie sa takéto monitorovanie vykonávalo prostredníctvom lokalizácie mobilných telefónov alebo kreditných kariet.



Minister obrany Benny Ganc v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v stredu večer nariadil veliteľstvu armády, aby pripravilo a otvorilo ďalšie hotely pre pacientov nakazených koronavírusom a pre karanténne účely.



Armáda v súčasnosti prevádzkuje šesť zariadení pre infikovaných ľudí a ľudí, ktorí sa doma nemôžu primerane izolovať.



Polícia tiež zintenzívnila postihovanie Izraelčanov, ktorí nenosia masky alebo rúška. V stredu vydala 2265 pokút, kým v utorok ich bolo 1951.



Izraelská vláda sa tento týždeň rozhodla zvýšiť pokutu za nenosenie rúšok z 200 na 500 šekelov (z 51 eur na 129 eur), dodal The Times of Israel.



Izraelská vláda podľa tohto zdroja zvažuje aj obnovenie tzv. lockdownu vo viacerých lokalitách, kde sa objavili ohniská nákazy, nepôjde však už o celoplošné uzatváranie.



Podľa vojenských zdrojov je epidemiologická situácia nepriaznivejšia v komunitách ortodoxných židov, ktorý zvyknú bývať v stiesnených domoch či bytoch a obmedzenými možnosťami izolácie nakazených.



Vládna pracovná skupina ako rizikové uviedla prevažne ultraortodoxné osady a mestá na Západnom brehu Bnej Brak, Modi'in Ilit, Bejtar Ilit a Bejt Šemeš, ako aj ultraortodoxné štvrte v mestách Jeruzalem, Ašdod, Netanja a Safed, spolu s časťami miest El'ad a Tiberias, kde už pre koronavírus platí uzávera.



Svojho prvého pozitívne testovaného na chorobu COVID-19 oznámil Izrael, ktorý má približne deväť miliónov obyvateľov, 21. februára. Odvtedy nákaze podľahlo 308 ľudí.