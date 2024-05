Odborníci odporúčajú skríning rakoviny prsníka po 40. roku života

Washington 2. mája (TASR) - Americkí odborníci odporúčajú, aby sa ženy po 40. roku života podrobovali preventívnym vyšetreniam prsníkov raz za dva roky. Toto odporúčanie v utorok v USA zverejnil nezávislý tím odborníkov na prevenciu a primárnu starostlivosť (USPSTF).



Ako vo svojej správe uviedla agentúra AFP, USPSTF doteraz zastával názor, že štyridsiatničky by sa mali rozhodnúť samy, či a kedy začať s mamografickými vyšetreniami prsníkov, napr. na základe svojho zdravotného stavu alebo rodinnej anamnézy. Mamografiu rozhodne odporúčali pre ženy po dovŕšení päťdesiatky.



Najnovšie usmernenie USPSTF vychádza z preskúmania dôkazov a modelovej štúdie zverejnenej v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) a aktualizuje usmernenia vydané v USA naposledy v roku 2016.



Predsedníčka USPSTF Wanda Nicholsonová vo vyhlásení k novému usmerneniu napísala, že počet žien vo veku 40 rokov, ktorým diagnostikujú rakovinu prsníka, sa každoročne zvyšuje o dve percentá. Upozornila, že začatím skríningu všetkých žien vo veku 40 rokov je možné pred rakovinou prsníka zachrániť o takmer 20 percent viac životov.



Rakovina prsníka je druhou najčastejšou rakovinou a druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu u žien v Spojených štátoch. Vlani na ňu zomrelo viac ako 43.000 osôb.



Nicholsonová upozornila, že u žien tmavej pleti je pravdepodobnosť, že zomrú na túto chorobu, o 40 percent vyššia ako u belošiek. Skríning v štyridsiatke má pre Afroameričanky ešte väčší potenciálny prínos, doplnila.



Nové usmernenie USA ide nad rámec pravidiel v iných bohatých krajinách s vyspelými systémami zdravotnej starostlivosti ako Británia, Francúzsko a Nemecko, ktoré odporúčajú začať s rutinným skríningom od 50. roku života.



Onkologička Nancy Chanová pripomenula, že diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka znamená aj lepšiu prognózu vyliečenia.



Okrem odporúčania skríningu Chanová vyzýva ženy vo veku 40 a viac rokov, aby kontaktovali svojich ošetrujúcich lekárov a na základe rodinnej anamnézy a iných faktorov si dali posúdiť osobné riziko rakoviny prsníka a to, či je možné znížiť ho zmenou životného štýlu.



Odporúčanie USPSTF je určené pre osoby od 40 do 74 rokov. Odborníci priznávajú, že nateraz si nie sú istí, ako sa pomer prínosu a rizika skríningu môže zmeniť po dosiahnutí veku 75 rokov. Dodávajú, že v tejto oblasti je potrebný ďalší výskum.



Aj keď je skríning účinným nástrojom v boji proti rakovine, existujú aj limity, uviedol USPSTF a vysvetlil, prečo neodporúča každoročné mamografické vyšetrenia, po ktorých niektorí odborníci volajú. Nadmerné testovanie totiž môže zvýšiť potenciál škôd, ako sú falošné pozitívne výsledky a následné indikovanie liečby, ktorá nebola potrebná.