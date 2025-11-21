< sekcia Zahraničie
Odborníci v USA sú pobúrení zo spájania očkovania s autizmom
Revidované znenie textu na webe CDC obviňuje zdravotnícke orgány z „ignorovania“ výskumu podporujúceho súvislosť medzi očkovaním a autizmom.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) aktualizovalo svoju oficiálnu webovú stránku a pridalo na ňu text, ktorý podkopáva vedecky podložený konsenzus, že očkovanie nespôsobuje autizmus, informovala agentúra AFP. Odborná verejnosť v USA tento krok veľmi ostro kritizuje, píše TASR.
Webová stránka CDC o očkovaní a autizme predtým uvádzala, že vedecké štúdie nepreukazujú „žiadnu súvislosť medzi očkovaním a rozvojom poruchy autistického spektra.“ Odvolávala sa pritom na súbor kvalitných výskumov vrátane štúdie samotnej CDC z roku 2013. Tento text odráža lekársky a vedecký konsenzus vrátane usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Na webovej stránke CDC sa však teraz píše, že „tvrdenie ‚očkovania nespôsobujú autizmus‘ nie je založené na dôkazoch, pretože štúdie nevylúčili možnosť, že očkovanie dojčiat spôsobuje autizmus.“
Revidované znenie textu na webe CDC obviňuje zdravotnícke orgány z „ignorovania“ výskumu podporujúceho súvislosť medzi očkovaním a autizmom a pripomína, že americké ministerstvo zdravotníctva „spustilo komplexné prehodnotenie príčin autizmu“.
Téza spájajúca aplikovanie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR) s autizmom pochádza z chybnej štúdie publikovanej v roku 1998, ktorá bola neskôr stiahnutá pre zahrnutie sfalšovaných údajov. Jej výsledky neboli zopakované a následný výskum ich vyvracia.
Úpravy webovej stránky CDC sa stretli s hnevom, strachom a obavami zo strany vedcov a ďalších osobností verejného zdravotníctva v USA, ktorí roky bojujú proti takýmto nepravdivým informáciám. Kritika sa ozvala aj z radov zamestnancov samotnej CDC.
„Zamestnanci sú veľmi znepokojení a rozrušení zo všetkého, čo sa deje okolo očkovania,“ povedal pre agentúru AFP člen odborov CDC, ktorý požiadal o anonymitu zo strachu z odvety.
Riaditeľka Centra pre excelentnosť vo výskume autizmu na Bostonskej univerzite Helen Tager-Flusbergová označila tieto zmeny za „veľmi znepokojujúce“.
„Mám pocit, akoby sme sa vracali do temného stredoveku, akoby sme podkopávali vedu tým, že ju spájame s politickými programami ľudí,“ povedala Tager-Flusbergová a vyjadrila obavy z výrazného nárastu detských chorôb osýpky, mumps a rubeola.
Bývalý riaditeľ oddelenia CDC zameraného na imunizáciu a respiračné choroby Demetre Daskalakis, ktorý začiatkom tohto roka na protest odstúpil z funkcie, prostredníctvom sociálnych sietí jednoznačne odkázal: „NEDÔVERUJTE TEJTO AGENTÚRE (CDC).“
Prezidentka Americkej komory pediatrov Susan Kresslyová vyzvala CDC, aby „prestalo plytvať vládnymi zdrojmi na šírenie falošných tvrdení, ktoré zasievajú pochybnosti o jednom z najlepších nástrojov, aké máme na udržanie zdravia a prosperity detí: rutinnom očkovaní.“ Poukázala na „40 vysokokvalitných štúdií“ a povedala, že „záver je jasný a jednoznačný: Neexistuje žiadna súvislosť medzi očkovaním a autizmom.“
Antivaxerská nezisková organizácia Children's Health Defense však medzičasom pochválila revidovaný obsah na webovej stránke CDC. Generálna riaditeľka tejto organizácie Mary Hollandová sa za to na sieti X poďakovala osobitne ministrovi zdravotníctva USA Robertovi F. Kennedymu, ktorý túto neziskovú organizáciu založil a istý čas aj viedol.
Webová stránka CDC o očkovaní a autizme predtým uvádzala, že vedecké štúdie nepreukazujú „žiadnu súvislosť medzi očkovaním a rozvojom poruchy autistického spektra.“ Odvolávala sa pritom na súbor kvalitných výskumov vrátane štúdie samotnej CDC z roku 2013. Tento text odráža lekársky a vedecký konsenzus vrátane usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Na webovej stránke CDC sa však teraz píše, že „tvrdenie ‚očkovania nespôsobujú autizmus‘ nie je založené na dôkazoch, pretože štúdie nevylúčili možnosť, že očkovanie dojčiat spôsobuje autizmus.“
Revidované znenie textu na webe CDC obviňuje zdravotnícke orgány z „ignorovania“ výskumu podporujúceho súvislosť medzi očkovaním a autizmom a pripomína, že americké ministerstvo zdravotníctva „spustilo komplexné prehodnotenie príčin autizmu“.
Téza spájajúca aplikovanie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR) s autizmom pochádza z chybnej štúdie publikovanej v roku 1998, ktorá bola neskôr stiahnutá pre zahrnutie sfalšovaných údajov. Jej výsledky neboli zopakované a následný výskum ich vyvracia.
Úpravy webovej stránky CDC sa stretli s hnevom, strachom a obavami zo strany vedcov a ďalších osobností verejného zdravotníctva v USA, ktorí roky bojujú proti takýmto nepravdivým informáciám. Kritika sa ozvala aj z radov zamestnancov samotnej CDC.
„Zamestnanci sú veľmi znepokojení a rozrušení zo všetkého, čo sa deje okolo očkovania,“ povedal pre agentúru AFP člen odborov CDC, ktorý požiadal o anonymitu zo strachu z odvety.
Riaditeľka Centra pre excelentnosť vo výskume autizmu na Bostonskej univerzite Helen Tager-Flusbergová označila tieto zmeny za „veľmi znepokojujúce“.
„Mám pocit, akoby sme sa vracali do temného stredoveku, akoby sme podkopávali vedu tým, že ju spájame s politickými programami ľudí,“ povedala Tager-Flusbergová a vyjadrila obavy z výrazného nárastu detských chorôb osýpky, mumps a rubeola.
Bývalý riaditeľ oddelenia CDC zameraného na imunizáciu a respiračné choroby Demetre Daskalakis, ktorý začiatkom tohto roka na protest odstúpil z funkcie, prostredníctvom sociálnych sietí jednoznačne odkázal: „NEDÔVERUJTE TEJTO AGENTÚRE (CDC).“
Prezidentka Americkej komory pediatrov Susan Kresslyová vyzvala CDC, aby „prestalo plytvať vládnymi zdrojmi na šírenie falošných tvrdení, ktoré zasievajú pochybnosti o jednom z najlepších nástrojov, aké máme na udržanie zdravia a prosperity detí: rutinnom očkovaní.“ Poukázala na „40 vysokokvalitných štúdií“ a povedala, že „záver je jasný a jednoznačný: Neexistuje žiadna súvislosť medzi očkovaním a autizmom.“
Antivaxerská nezisková organizácia Children's Health Defense však medzičasom pochválila revidovaný obsah na webovej stránke CDC. Generálna riaditeľka tejto organizácie Mary Hollandová sa za to na sieti X poďakovala osobitne ministrovi zdravotníctva USA Robertovi F. Kennedymu, ktorý túto neziskovú organizáciu založil a istý čas aj viedol.