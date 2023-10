Odborníci WHO odporúčajú očkovanie detí druhou vakcínou proti malárii

Ženeva 2. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že jej odborníci odporučili očkovanie detí druhou vakcínou proti malárii vyvinutou britskou Oxfordskou univerzitou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ako výskumník malárie som kedysi sníval o dni, keď budeme mať bezpečnú a účinnú vakcínu proti malárii. Teraz máme dve," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Očkovaciu látka s názvom R21/Matrix-M vyrába Indický sérový inštitút a už bola schválená na použitie v Burkine Faso, Ghane a Nigérii.



V roku 2021 WHO odobrila vakcínu s označením RTS,S, vyrobenú britskou farmaceutickou spoločnosťou GlaxoSmithKline (GSK), na rozsiahlu aplikáciu u detí v oblastiach so stredným až vysokým rizikom šírenia malárie. Išlo o dovtedy jedinú schválenú očkovaciu látku proti malárii.



Regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová povedala, že nová vakcína má pre kontinent veľký potenciál tým, že pomáha odstrániť obrovský rozdiel medzi dopytom a ponukou.



"Tieto dve vakcíny... môžu pomôcť posilniť snahy o prevenciu a šírenie malárie a zachrániť státisíce mladých životov v Afrike pred touto smrteľnou chorobou," dodala.