Odborníci: Za desať dní bolo v Pásme Gazy vysídlených 180.000 ľudí

Ženeva 27. mája (TASR) – V priebehu prvých desiatich dní obnovenej ofenzívy izraelskej armády v Pásme Gazy bolo od 15. do 25. mája vysídlených takmer 180.000 obyvateľov tejto palestínskej enklávy. Uviedla to v stredu v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) s odvolaním sa na platformu Globálna koordinácia a správa táborov (CCCM), ktorá koordinuje pomoc pre vnútorne vysídlené osoby na celom svete. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy IOM.



Odhaduje sa, že v ofenzívou prevažne zničenom Pásme Gazy žijú dva milióny Palestínčanov. Od 15. marca, keď sa skončilo prímerie medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas, bolo podľa CCCM nútených zmeniť miesto pobytu takmer 616.000 ľudí, mnohí z nich viackrát, niektorí až desaťkrát.



Počas prímeria sa vrátilo do svojich domovov viac ako pol milióna ľudí. „Tento krehký pokrok sa teraz zvrátil, keďže zintenzívnené vojenské operácie opäť nútia rodiny opustiť oblasti, do ktorých sa len nedávno vrátili,“ konštatuje CCCM.



Najnovšia vlna vysídľovania prichádza podľa CCCM v čase, keď sa priame útoky na útočiská vysídlených osôb stali bežnými – najnovším príkladom je pondelňajší zásah školy v meste Gaza s najmenej 20 obeťami.



Približne 80 percent územia Pásma Gazy je navyše uzavretých alebo sa na ne vzťahujú nariadenia na evakuáciu. Žiadne miesto v Pásme Gazy sa však nedá považovať za bezpečné, pretože nálety a boje sa odohrávajú v celej oblasti. Civilisti sú vytláčaní na čoraz preplnenejšie a nebezpečnejšie miesta. Od 18. marca boli príkazy na evakuáciu vydané pre viac ako 260 miest, kde sa nachádzalo viac ako 125.000 ľudí.



CCCM tiež vyjadrila znepokojenie z nového mechanizmu poskytovania pomoci prostredníctvom Humanitárnej nadácie pre Pásmo Gazy (GHF), ktorú podporuje Izrael a Spojené štáty. Takéto kroky by totiž podľa CCCM mohli ohroziť zavedené mechanizmy koordinácie humanitárnej pomoci, podkopať humanitárne princípy a vystaviť civilistov ďalšiemu riziku, keďže ich nútia presídliť sa bez základnej ochrany alebo primeraného prístupu k službám.