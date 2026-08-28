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Odborníci: Záporožskú jadrovú elektráreň v týchto dňoch zasiahli drony
Dvaja pracovníci elektrárne utrpeli pri utorkovom útoku zranenia, uviedla MAAE.
Autor TASR
Viedeň 28. augusta (TASR) - Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) na Ruskom okupovanom území Ukrajiny v uplynulých dňoch niekoľkokrát zasiahli drony. Úroveň radiácie v jej areáli zostáva v norme, oznámila v piatok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.
Dvaja pracovníci elektrárne utrpeli pri utorkovom útoku zranenia, uviedla MAAE. Dron zasiahol chladiacu nádrž. V stredu v areáli vybuchol lietajúci objekt v blízkosti suchého skladu jadrového paliva.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi označil útoky na jadrové elektrárne za neprijateľné. Na sociálnej sieti X opätovne vyzval obe strany konfliktu na maximálnu zdržanlivosť.
ZAES so šiestimi reaktormi je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské sily ju ovládli krátko po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 a odvtedy bola viackrát terčom útokov a pravidelne ostáva bez externého napájania.
Ukrajinský prevádzkovateľ elektrárne Enerhoatom upozornil, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne. V súčasnosti ju však riadi ruská okupačná správa a personál napojený na Rosatom. Reaktory elektrárne sú odstavené, ale naďalej ich treba chladiť. Priamo v areáli má MAAE stály tím, ktorý monitoruje situáciu.
Dvaja pracovníci elektrárne utrpeli pri utorkovom útoku zranenia, uviedla MAAE. Dron zasiahol chladiacu nádrž. V stredu v areáli vybuchol lietajúci objekt v blízkosti suchého skladu jadrového paliva.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi označil útoky na jadrové elektrárne za neprijateľné. Na sociálnej sieti X opätovne vyzval obe strany konfliktu na maximálnu zdržanlivosť.
ZAES so šiestimi reaktormi je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské sily ju ovládli krátko po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 a odvtedy bola viackrát terčom útokov a pravidelne ostáva bez externého napájania.
Ukrajinský prevádzkovateľ elektrárne Enerhoatom upozornil, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne. V súčasnosti ju však riadi ruská okupačná správa a personál napojený na Rosatom. Reaktory elektrárne sú odstavené, ale naďalej ich treba chladiť. Priamo v areáli má MAAE stály tím, ktorý monitoruje situáciu.