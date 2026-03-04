< sekcia Zahraničie
Odborníci:V Iráne zatiaľ nie je riziko úniku rádioaktívnych materiálov
Iné lokality s jadrovým materiálom vrátane Búšehru na juhovýchode Iránu neboli počas americko-izraelských útokov poškodené.
Autor TASR
Viedeň 4. marca (TASR) – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu uviedla, že zariadenia obsahujúce jadrové materiály neutrpeli počas izraelsko-amerických náletov na Irán žiadne škody, a preto „v tejto fáze neexistuje žiadne riziko úniku rádioaktívnych materiálov“. Informovala o tom agentúra AFP.
Na základe analýzy najnovších dostupných družicových snímok MAAE zaznamenala „viditeľné poškodenie dvoch budov“ v blízkosti jadrového areálu Natanz neďaleko mesta Isfahán. Inšpektori MAAE nemali prístup do lokality Natanz od júna, keď sa stala cieľom bombardovania počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom.
Iné lokality s jadrovým materiálom vrátane Búšehru na juhovýchode Iránu neboli počas americko-izraelských útokov poškodené.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo svojom vyhlásení zopakoval výzvu na „maximálnu zdržanlivosť“ v tomto konflikte, aby sa predišlo radiačnej hrozbe.
Na základe analýzy najnovších dostupných družicových snímok MAAE zaznamenala „viditeľné poškodenie dvoch budov“ v blízkosti jadrového areálu Natanz neďaleko mesta Isfahán. Inšpektori MAAE nemali prístup do lokality Natanz od júna, keď sa stala cieľom bombardovania počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom.
Iné lokality s jadrovým materiálom vrátane Búšehru na juhovýchode Iránu neboli počas americko-izraelských útokov poškodené.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo svojom vyhlásení zopakoval výzvu na „maximálnu zdržanlivosť“ v tomto konflikte, aby sa predišlo radiačnej hrozbe.