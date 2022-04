Odborníčka prezentovala systém označovania potravín Nutri-Score

Bratislava 28. apríla (TASR) - Systém označovania výživovej hodnoty produktov známy ako Nutri-Score viedol spotrebiteľov k nákupu zdravších potravín, vyplýva z medzinárodnej porovnávacej štúdie, o ktorej na štvrtkovej konferencii v Bratislave informovala renomovaná francúzska výskumníčka výživy a epidemiológie na Sorbonnskej univerzite v Paríži Chantal Juliová.



Predmetná štúdia skúmala vplyv piatich rôznych systémov označovania prednej strany obalov potravín (Front of Pack Labeling, FOPL) na obsah nákupného košíka 12.014 ľudí v 12 štátoch. Výskumníci pripravili tri kategórie produktov - pizza, koláče a cereálie. Účastníci štúdie si následne vyberali medzi produktami s rôznymi informačnými nálepkami, ako aj z kontrolnej skupiny bez označenia.



Štúdia ukázala, že spotrebitelia vnímali pozitívne akýkoľvek systém označovania, najlepšie výsledky však mali produkty s označením Nutri-Score, priblížila Juliová. Výživová hodnota potravín v nákupnom košíku účastníkov štúdie bola o 4,5 percenta lepšia oproti kontrolnej skupine. Druhý najúspešnejší systém označovania dosiahol zlepšenie o 3,9 percenta.



Systém Nutri-Score navyše fungoval dobre aj u ľudí s nižším príjmom, čo naznačuje, že jeho zavedenie neprehĺbi existujúce nerovnosti vo výžive medzi sociálnymi skupinami.



Pozitívne účinky skúmaných systémov na úmrtnosť dokážu definitívne potvrdiť až dlhodobé a rozsiahle štúdie, upozorňuje Juliová. Odborné simulácie založené na dostupných údajoch však naznačujú, že zavedenie systému Nutri-Score môže viesť k trojpercentnému zníženiu v počte úmrtí súvisiacich so stravovacími návykmi. To je vzhľadom na to, že ide o len jedno opatrenie, veľmi dobrý výsledok, dodala Juliová.



Systém Nutri-Score udeľuje potravinám bodové skóre na základe obsahu nutričných zložiek na 100 gramov produktu či 100 mililitrov nápoja. Kombinované skóre umožňuje zaradenie potravín do jednej z piatich hodnotových tried - A, B, C, D a E, pričom A označuje najzdravšie potraviny, teda tie, ktoré dostali najnižšie možné skóre.



Produkty dostávajú body za svoju energetickú hodnotu a obsah nasýtených tukov a soli, zatiaľ čo bielkoviny, vlákniny a ďalšie výživné látky toto kombinované skóre znižujú.



Európska komisia plánuje do konca roku 2022 prijať záväzné odporúčania pre systém označovania prednej strany obalov potravín. Najväčším kandidátom na takéto označovanie nutričnej hodnoty potravín je podľa organizátorov konferencie práve systém Nutri-Score, ktorý sa aktuálne používa vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a ďalších krajinách EÚ.



Partnermi tejto jednodňovej konferencie v Bratislave, ktorej cieľom je predstaviť odbornej verejnosti systém Nutri-Score, najmä jeho vedecké základy, princíp a výhody zavedenia v praxi, sú Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Veľvyslanectvo švajčiarskej konfederácie a švajčiarsko-slovenská obchodná komora.