Odborníčka: Špionáž prebieha všade, USA však Čínu teraz odhalili

Mníchov/Bratislava 10. februára (TASR) - Špionáž v súčasnosti prebieha všade, Čínu však Spojené štáty teraz odhalili. V rozhovore pre TASR to uviedla Saskia Hieberová, odborníčka na zahraničnú a obrannú politiku Číny z Akadémie politického vzdelávania v nemeckom Tutzingu.



Predstavitelia USA minulý týždeň oznámili, že vo vzdušnom priestore Spojených štátov spozorovali veľký čínsky balón. Americké vzdušné sily ho následne zostrelili nad Atlantickým oceánom. Washington sa domnieva, že balón Čína používala na špionáž. Peking priznal, že balón pochádza z Číny, no trvá na tom, že mal civilné využitie.



Podľa amerického ministerstva obrany sa balón pohyboval aj nad severozápadom USA, kde sa nachádzajú citlivé vojenské objekty a strategické rakety v podzemných silách. Tento incident značne vyostril vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom.



Hieberová si nie je istá, čo sa Čína týmto krokom snažila dosiahnuť, no tentokrát bola odhalená. Podľa jej slov sa v geopolitickej súťaži jednoducho snaží využiť všetky dostupné prostriedky, pričom dúfa v čo najlepší výsledok. Dodala, že Peking bude pravdepodobne v podobných krokoch pokračovať aj naďalej.



Zároveň pripomenula, že pred incidentom sa vzťahy medzi USA a Čínou začali zlepšovať, najmä po stretnutí amerického prezidenta Joea Bidena s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom na novembrovom summite skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali.



Peking mal na znak zlepšenia vzťahov navštíviť aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken, ktorý však svoju návštevu pre incident s balónom odložil.



Tesne pred jeho plánovaným príchodom čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo USA z toho, že vytvorili podmienky pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Odsúdilo tiež dodávky amerických zbraní pre ukrajinské sily brániace sa proti ruskej agresii.



Hieberová si myslí, že načasovanie tohto vyjadrenia zo strany Číny nebolo zámerné. "Čína je schopná viesť dobrú diplomaciu a strategickú zahraničnú politiku," zdôraznila. Poukázala však aj na jej nevypočítateľnosť, ktorá Pekingu môže nakoniec uškodiť.



Si Ťin-pching si vlani zaistil tretie päťročné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny, teda aj na prezidentskom poste. Hieberová uviedla, že to pravdepodobne neprinesie nový impulz v zahraničnej politike Číny, keďže bude musieť riešiť problémy na domácej scéne. "Čínska ekonomika je v problémoch a ekonomický úspech je pre vedenie komunistickej strany životne dôležitý," uzavrela.