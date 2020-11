Odborník Fauci odporučil rúška na Deň vďakyvzdania

Washington 13. novembra (TASR) - Popredný americký odborník na infekčné choroby Anthony Fauci piatok odporučil nosenie rúšok na stretnutiach počas Dňa vďakyvzdania, ak nie je známy zdravotný stav prítomných ľudí ohľadne nákazy koronavírusom. Uviedla to tlačová agentúra AP.



Hlavný americký epidemiológ doktor Fauci pred týmto veľkým sviatkom, pripadajúcim na štvrtok 26. novembra, povedal v rannej televíznej relácii CBS This Morning, že "aj keď pôjde len o veľmi malú skupinu ľudí, čo najviac majte na tvári rúško".



Fauci doplnil, že ak boli rodiny v karanténe alebo boli negatívne testované na koronavírus, rúška nie sú potrebné. Zdôraznil však, že je múdre radšej sa správať opatrne.



"Práve teraz je komunitné šírenie koronavírusu. Ľudia nemajú príznaky, nevedia, že sú nakazení. Takže musíme robiť viac komunitného testovania," povedal Fauci.



Spojené štáty zaznamenali vo štvrtok denný rekord vyše 160.000 nových prípadov infekcie.



"Ak budete dodržiavať jednoduché opatrenia na ochranu verejného zdravia, toto prudké stúpanie prípadov sa sploští a následne začnú klesať. Ak sa k tomu potom pridá vakcína, situáciu môžeme otočiť. Nie je to zanedbateľné," vyhlásil expert v televízii.