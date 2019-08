Odborník z SPD navrhuje zákaz alkoholu pri jazde na elektrokolobežke

Od nedávneho zavedenia elektrických kolobežiek v Nemecku došlo už k niekoľkým vážnym nehodám, pri ktorých sa človek na kolobežke zrazil s inými účastníkmi dopravy.

Berlín 7. augusta (TASR) - Po niekoľkých nehodách na elektrických kolobežkách požaduje vedec a odborník na zdravie Karl Lauterbach zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) počas jazdy na týchto zariadeniach nulovú toleranciu alkoholu. Informoval o tom v stredu denník Die Welt.



Zvyšujúci sa počet nehôd by mal byť jasným znakom, že v súčasnosti platná hranica povoleného množstva alkoholu v krvi, ktorá je rovnaká, ako platí aj pre vodičov motorových vozidiel, nie je dostačujúca, uviedol podpredseda frakcie SPD Lauterbach pre mediálnu skupinu Funke.



Za prísnejšie nariadenia sa zasadzuje aj odborová organizácia polície GdP. "Pri elektrických kolobežkách politici zabudli na rozhodujúce bezpečnostné štandardy," povedal predseda GdP Oliver Malchow médiám patriacim do skupiny Funke.



Tieto kolobežky by mali podľa jeho slov napríklad nevyhnutne mať smerovky a mali by byť rovnako spôsobilé na jazdu ako skútre či mopedy. "Politici by mali výrobcom čo najskôr uložiť povinnosť (kolobežky) dodatočne vybaviť," uviedol Malchow.