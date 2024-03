Odborové hnutie rušňovodičov v Nemecku vyhlásilo ďalší štrajk

Berlín 11. marca (TASR) - Odborové hnutie GDL zastupujúce nemeckých rušňovodičov vyhlásilo ďalší štrajk v rámci pokračujúceho sporu so železničnou spoločnosť Deutsche Bahn okolo pracovného času a platov, informuje TASR podľa agentúry AP.



GDL vyzvalo rušňovodičov osobných vlakov, aby od utorka 02.00 h vstúpili do 24-hodinového štrajku. Rušňovodiči nákladných vlakov tak majú spraviť už v pondelok od 18.00 h.



Odbory minulý týždeň avizovali, že štrajky už nebudú ohlasovať 48 hodín vopred. V súlade s tým oznámili v nedeľu večer aj najnovší, v poradí už šiesty štrajk, ktorý prichádza po obdobnom minulotýždňovom 1,5-dňovom zastavení práce v osobnej aj nákladnej doprave.



Hlavným bodom sporu so štátnym železničným dopravcom Deutsche Bahn, ktorý trvá už mesiace, je požiadavka GDL na skrátenie pracovného času z 38 na 35 hodín týždenne bez zníženia mzdy.



Počas niekoľkotýždňových rokovaní navrhli mediátori sporu skrátenie z 38 na 36 hodín do roku 2028. Ich plán však odbory dostatočne neuspokojil a žiadali predloženie nového návrhu do nedele večera, čím podmieňovali svoj návrat k rokovaniam. Deutsche Bahn však namiesto toho odborom ponúkla len obnovenie rokovaní s tým, že konkrétne riešenia sa prediskutujú až za rokovacím stolom.



Odbory kritizoval minister dopravy Volker Wissing, ktorý pre denník Bild povedal, že "štrajk namiesto vyjednávania je nezodpovedný". Zároveň naliehal na GDL, aby sa vrátilo k rokovaniam, pričom tvrdil, že vo veci sa musí začať tzv. arbitrážne konanie.



Deutsche Bahn oznámila, že sa v pondelok obrátila na pracovný súd vo Frankfurte so žiadosťou o dočasný súdny príkaz na zastavenie najnovšieho štrajku, informuje agentúra DPA.