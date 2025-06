Odbory: Nemecko bude musieť prejsť na istú formu brannej povinnosti

Berlín 6. júna (TASR) - Šéf odborovej organizácie nemeckých ozbrojených síl André Wüstner v piatok pripustil možnosť opätovného zavedenia povinnej vojenskej služby a povedal, že nová vládna koalícia by už pre takýto krok mala začať pripravovať pôdu. V rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk tiež vyzval na zatraktívnenie dobrovoľnej vojenskej služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a portálu Politico.



„V armáde majú lepšie možnosti tí, ktorí najlepšie plánujú. Teraz musíme plánovať a pripravovať sa,“ povedal Wüstner. Vzhľadom na hrozby, ktorým Nemecko čelí, je podľa neho potrebné urýchlene zvýšiť počet vojakov v aktívnej službe zo 181.000 na 260.000.



Wüstner vyjadril pochybnosti o tom, či by bolo možné len na dobrovoľnom základe naverbovať ďalších 80.000 ľudí do aktívnej služby. V polovici funkčného obdobia súčasného parlamentu bude podľa neho potrebné vyhodnotiť aktuálnu situáciu a následne pravdepodobne prejsť na určitú formu povinnej vojenskej služby.



DPA pripomína, že minister obrany Boris Pistorius dal najavo, že dobrovoľný charakter vojenskej služby, na ktorom sa dohodla koalícia, platí len v prípade, že sa týmto spôsobom podarí uspokojiť dopyt po personálnych kapacitách.



„Dohodli sme sa, že sa zatiaľ budeme spoliehať na službu, ktorá je spočiatku dobrovoľná a má povzbudiť mladých ľudí, aby slúžili svojej krajine,“ povedal Pistorius, ktorý však pripustil, že v prípade nedostatku dobrovoľníkov sa postoj vlády môže zmeniť.



Nemecko zaviedlo povinnú vojenskú službu rok po opätovnom získaní suverenity v roku 1956. Zrušiť sa ju rozhodlo v roku 2011.