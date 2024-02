Odbory podporujú rozšírenie závodu Tesla pri Berlíne

Berlín 25. februára (TASR) - Nemecký odborový zväz IG Metall podporuje rozšírenie továrne na elektromobily spoločnosti Tesla v spolkovej krajine Brandenbursko pri Berlíne. Vyzýva preto na diskusiu s občanmi, ktorý to v miestnom hlasovaní v obci Grünheide odmietli. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Tesla chce rozširovať výrobu vo svojej Gigafactory. Približne dve tretiny obyvateľov Grünheide to však 20. februára pri hlasovaní v rámci verejnej konzultácie odmietli. Výsledok nie je záväzný, považuje sa však za dôležitý signál. O pláne rozvoja musí ešte rozhodnúť miestne zastupiteľstvo Grünheide.



"IG Metall v zásade podporuje rozširovanie závodu, ktorý vytvorí tisíce pracovných miest v automobilovom priemysle," povedal Dirk Schulze, oblastný manažér odborov. "Je dôležité, aby Tesla hľadala dialóg s občanmi a reagovala na ich obavy a námietky. Avšak rozšírenie a takmer zdvojnásobenie pracovných miest by bolo prínosom pre Brandenbursko aj pre Berlín," povedal.



Okrem existujúceho 300-hektárového areálu Gigafactory chce Tesla postaviť nákladnú železničnú stanicu, sklady a podnikovú materskú školu na ploche asi 170 hektárov. Tým by sa mohla zdvojnásobiť produkcia z plánovaných 500.000 elektromobilov ročne na jeden milión. Bráni tomu však územný plán (musí sa vyrúbať viac ako 100 hektárov lesa) a jeho zmenu musí odhlasovať obecné zastupiteľstvo v Grünheide.



Časť miestnych poslancov už oznámila, že bude rešpektovať rozhodnutie voličov. Odbory IG Metall sa však pokúšajú presadiť zmenu, čo súvisí s rokovaním o vzniku nových pracovných miest a kolektívnej zmluve.