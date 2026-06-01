Odbory: Porušovanie práv pracovníkov v EÚ je najhoršie za desaťročie
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Európski odborári upozornili, že porušovanie práv pracovníkov v Európe je na najhoršej úrovni za viac ako desaťročie. Na pondelňajšiu správu Európskej odborovej konfederácie (ETUC) upozornil bruselský spravodajca TASR. Nová správa od Európskej komisie (EK) požaduje, aby pripravovaný zákon na úrovni EÚ o kvalite pracovných miest priniesol skutočnú zmenu pre pracovníkov.
Index globálnych práv za rok 2026, ktorý v pondelok zverejnila Medzinárodná konfederácia odborových zväzov (ITUC), varuje, že v Európe došlo k „alarmujúcemu poklesu“ práv pracovníkov, ktoré sú teraz na najnižšej úrovni od vytvorenia indexu v roku 2014.
Podľa ETUC sa porušovanie kľúčových práv zamestnancov od začiatku funkčného obdobia prvej eurokomisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, v roku 2019, výrazne zvýšilo. V praxi to znamená, že 73 % členských krajín EÚ porušilo právo na štrajk v porovnaní so 68 % v roku 2019 a 56 % členských krajín eurobloku porušilo práva na kolektívne vyjednávanie v porovnaní s 50 % v roku 2019. Zistenia pochádzajú z preskúmania a prehodnocovania úniového zákona o kvalite pracovných miest, zo strany Európskej komisie, pričom odborári z ETUC tvrdia, že táto legislatíva musí byť „prelomová“.
Ďalším kľúčovým testom z pohľadu odborárov bude reforma pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní. ETUC chce, aby dve miliardy eur, ktoré sa každoročne vynakladajú na verejné zákazky, išli len spoločnostiam, ktoré rešpektujú práva pracovníkov a zapájajú sa do kolektívneho vyjednávania. Verejná podpora takýchto opatrení je silná, pričom 72 % ľudí podporuje sociálne podmienky vo verejných zákazkách.
Európska komisia musí okrem toho zabezpečiť úplné vykonávanie smernice o primeranej minimálnej mzde, ktorá vyžaduje, aby členské štáty zvýšili pokrytie kolektívneho vyjednávania na najmenej 80 % a spolupracovali s odbormi na zvrátení šírenia praktík potláčajúcich odbory.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že „hanebná situácia“, ktorej v súčasnosti čelia práva pracovníkov v Európe, ukazuje, že nie je čas na polovičné opatrenia. „Zákon o kvalitných pracovných miestach musí byť zlomovým bodom. Eskalujúce útoky na právo pracovníkov kolektívne vyjednávať o spravodlivej mzde a podmienkach znamenajú, že ďalšie milióny ľudí si nemôžu dovoliť slušný život aj napriek tvrdej práci v ťažkých zamestnaniach,“ vysvetlila.
Lynchová upozornila, že tento stav je tiež „katastrofou pre ekonomiku ako celok“, lebo nižšia úroveň kolektívneho vyjednávania znamená, že menej pracovníkov absolvuje školenia v oblasti nových zručností a väčší podiel ziskov si odčerpávajú generálni riaditelia a akcionári namiesto toho, aby sa zisk reinvestoval do zvyšovania produktivity.
„Európa musí vybudovať ekonomiku založenú na vysokej kvalifikácii, vysokej produktivite a vysokokvalitných pracovných miestach, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť našich spoločností a životnú úroveň našich pracovníkov,“ odkázala Lynchová.
