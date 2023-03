Odbory v Izraeli ukončili štrajk, opozícia je pripravená na dialóg

Jeruzalem 28. marca (TASR) - Vedenie izraelských odborov Histadrut ukončilo v pondelok večer jednodňový generálny štrajk. Premiér Benjamin Netanjahu predtým na neskôr odložil kontroverznú reformu súdnictva, voči ktorej sa v Izraeli už mesiace masovo protestuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V nadväznosti na oznámenie predsedu vlády vyhlasujem ukončenie štrajku," povedal predseda Všeobecnej federácie pracujúcich v zemi Izrael (Histadrut) Arnon Bar-David.



Odloženie balíka justičných zmien opatrne privítala aj izraelská opozícia, informuje agentúra Reuters. Opozičné strany už avizovali, že sa budú snažiť dosiahnuť dohodu.



Opozičný líder a expremiér Jair Lapid uviedol, že opozícia si potrebuje byť istá, že Netanjahu "neblafuje" či neskúša nejaké triky. Už totiž s ním mala "zlé skúsenosti", priblížil Lapid.



"Na druhej strane, ak sa vláda zapojí do skutočného a spravodlivého dialógu, môžeme vyjsť z tejto krízy silnejší a jednotnejší a môžeme to premeniť na rozhodujúci moment v našej schopnosti spolunažívať," uviedol vo vyhlásení.



Netanjahuovo pozastavenie kontroverznej justičnej reformy medzičasom privítal aj Biely dom.



"Vítame toto oznámenie ako príležitosť na vytvorenie času a priestoru na kompromis," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová. Práve kompromis je to, o čo sa USA zasadzovali. Zásadné zmeny demokratického systému by sa podľa nej mali uskutočňovať s čo najširšou podporou verejnosti.



Izrael nemá písanú ústavu, pričom jej úlohu plnia tzv. základné zákony, ktoré môže blokovať najvyšší súd. Túto právomoc mu chce vláda pripravovanou justičnou reformou obmedziť. Podľa kritikov a účastníkov masových protestov by tým však posunula krajinu smerom k autoritárstvu.