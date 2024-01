Odbory v Nemecku vyhlásili ďalší štrajk rušňovodičov

Berlín 22. januára (TASR) – Odborový zväz nemeckých rušňovodičov (GDL) vyzval zamestnancov štátnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB), aby znova vstúpili do niekoľkodňového štrajku. Cestujúcich do práce tak od stredy do pondelka čakajú ďalšie náročné dni s očakávaným zrušením tisícov spojov. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



Štrajk v osobnej doprave sa začne v stredu o 2.00 h SEČ a potrvá do najbližšieho pondelka 18.00 h, oznámil GDL v noci na pondelok. Členovia odborov v divízii nákladnej dopravy DB Cargo sú vyzvaní na štrajk už od utorka 18.00 h.



Spor o mzdy a dĺžku pracovného času medzi DB a odbormi trvá od začiatku vlaňajšieho novembra. Rozhovory uviazli po druhom kole ešte 24. novembra. Deutsche Bahn predložila novú ponuku minulý piatok, zjavne však nestačila na to, aby GDL priviedla späť k rokovaciemu stolu.



Nový štrajk bude štvrtým počas aktuálneho sporu. GDL ochromil veľkú časť osobnej dopravy dvoma varovanými štrajkami pred koncom minulého roka, v januári nasledovalo trojdňové zastavenie práce s podobnými následkami. Odborári si medzičasom odhlasovali aj možnosť prípadného časovo neobmedzeného štrajku.