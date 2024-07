Odbory verejného sektora v Česku vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Praha 24. júla (TASR) - Odbory verejného sektora v Česku vyhlásili v stredu štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je zmrazenie miezd väčšiny štátnych zamestnancov, odbory však požadujú zvýšenie platov vo verejnej sfére minimálne o desať percent. V stredu to oznámil predseda Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií Pavel Bednář, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Štrajková pohotovosť je neobmedzená, môže byť ukončená až po dohode o platoch na rok 2024 a 2025," povedal Bednář. Odbory požadujú minimálne desaťpercentné navýšenie pre všetkých zamestnancov, čo je podľa jeho slov už kompromis, pôvodne žiadali navýšenie o 15 percent.



Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka navrhuje rast platov od septembra len pre niektoré profesie, napríklad pre úradníkov, pracovníkov v kultúre, nepedagogických pracovníkov v školstve či zamestnancov v štátnej službe. Potom by mala nasledovať debata o zvýšení platov ďalších pracovníkov, a to od januára.



Podľa predsedu Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josefa Středulu vláda nevyužila príležitosť, ktorú jej odborové zväzy dali v rozpočtovej a príspevkovej sfére. Na uzavretie dohody bol podľa neho čas niekoľko mesiacov. "Situácia vo verejnej správe a u zamestnancov štátu je tak vážna, že mnohí zvažujú, či tam vôbec budú pracovať," dodal Středula.



Český minister financií Zbyněk Stanjura podľa odborov prisľúbil, že pred začiatkom vládnych prázdnin sa musí o zvýšení platov rozhodnúť a že k tomu premiér Petr Fiala zvolá rokovanie. Podľa ČMKOS sa to však doteraz nestalo.



Odborom prekáža najmä to, že vláda tento bod nezaradila na stredajšie rokovanie, posledné pred vládnymi prázdninami. Je tak zrejmé, že platy štátnych zamestnancov sa od septembra nezvýšia.



V Česku vo verejnej sfére pracuje takmer 850.000 ľudí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)