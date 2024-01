Odbory verejných dopravcov v Nemecku ohlásili na piatok štrajk

Berlín 29. januára (TASR) – Odbory verejných dopravcov v Nemecku Verdi ohlásili na piatok štrajk. Týmto krokom sa vystupňoval spor o mzdy a pracovné podmienky. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Do štrajku by sa malo zapojiť viac ako 90.000 zamestnancov dopravných spoločností na území Nemecka, ktoré prevádzkujú autobusy, trolejbusy a metro. Nedotkne sa diaľkových a miestnych vlakových liniek spoločnosti Deutsche Bahn, ktorej zamestnanci štrajkovali minulý týždeň.



Odbory sa piatkovým štrajkom snažia dosiahnuť skrátenie pracovného týždňa na 35 hodín bez krátenia mzdy. To by malo zvýšiť atraktivitu pracovných pozícií v doprave a pritiahnuť ďalších zamestnancov, uvádza podpredsedníčka odborov Verdi Christine Behleová.



Mnoho spoločností má 20 až 30 percent neobsadených pracovných pozícií. Ostatným pracovníkom to následne spôsobuje prepracovanosť, zvýšenú chorobnosť a práceneschopnosť, čo situáciu zhoršuje.



"Po celom území (Nemecka) dochádza k rušeniu autobusov a vlakov pre nedostatok zamestnancov. Niečo treba naliehavo urobiť pre zlepšenie situácie," vyhlásila Behleová.



Štrajk podporila aj klimatická skupina Fridays for Future. Spoľahlivá verejná doprava je potrebná na bezpečné a lacné cestovanie do práce, za zábavou alebo domov, vyhlásila jej hovorkyňa Darya Sotoodehová.